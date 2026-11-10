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Dit is het verhaal van Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories

Door Hannah Herzberg
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Afgelopen zomer werd Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories aangekondigd. Maar waar draait het nieuwste verhaal in de reeks eigenlijk om? Je ziet het in de nieuwste trailer.

In september werden we al verwend met een tweede trailer, waarin we de gevechtsmechanieken en omgevingen te zien kregen. Een klein deel van het verhaal was natuurlijk al bekend, maar dat bleef vrij oppervlakkig. Nu krijgen we de eerste story trailer voorgeschoteld, die ook meer duidelijkheid geeft over de betekenis van de subtitel The Night Kingdom & the Guide of Memories.

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Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories verschijnt op 25 februari 2027 voor PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch 2 en pc.

Bron: KOEI TECMO
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 18 reviews 149 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Packshot Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories
Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories

Ontwikkelaar

KOEI TECMO GAMES

Uitgever

KOEI TECMO GAMES

Release

25 februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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