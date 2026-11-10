Dit is het verhaal van Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories

Afgelopen zomer werd Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories aangekondigd. Maar waar draait het nieuwste verhaal in de reeks eigenlijk om? Je ziet het in de nieuwste trailer.

In september werden we al verwend met een tweede trailer, waarin we de gevechtsmechanieken en omgevingen te zien kregen. Een klein deel van het verhaal was natuurlijk al bekend, maar dat bleef vrij oppervlakkig. Nu krijgen we de eerste story trailer voorgeschoteld, die ook meer duidelijkheid geeft over de betekenis van de subtitel The Night Kingdom & the Guide of Memories.

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Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories verschijnt op 25 februari 2027 voor PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch 2 en pc.