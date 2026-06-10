De Atelier-franchise van Koei Tecmo en Gust gaat inmiddels al bijna 2 decennia mee. Deze cosy RPG's draaien steevast om alchemisten die van alles creëren in hun atelier. De nieuwste game in deze langlopende reeks is intussen ook aangekondigd: Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories.

Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories is een nieuw alchemie-avontuur

In de eerste trailer van deze nieuwe telg zien we de gebruikelijke ingrediënten van de Atelier-franchise: een titel die veel te lang is, een alchemiste die op zoek is naar zichzelf, kleurrijke omgevingen, gevechten én natuurlijk een uitgebreid alchemiesysteem. De trailer is dan misschien aan de korte kant, toch barst hij van de sfeer en fans van de reeks kunnen alvast beginnen uitkijken naar de release van dit nieuwe deel.

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Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories verschijnt vroeg in 2027 voor de PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch 2 en pc. Op 12 juni volgt meer nieuws over deze game.