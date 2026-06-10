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Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories is de nieuwste Atelier-game

Door Simon Verbeke

De Atelier-franchise van Koei Tecmo en Gust gaat inmiddels al bijna 2 decennia mee. Deze cosy RPG's draaien steevast om alchemisten die van alles creëren in hun atelier. De nieuwste game in deze langlopende reeks is intussen ook aangekondigd: Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories.

Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories is een nieuw alchemie-avontuur

In de eerste trailer van deze nieuwe telg zien we de gebruikelijke ingrediënten van de Atelier-franchise: een titel die veel te lang is, een alchemiste die op zoek is naar zichzelf, kleurrijke omgevingen, gevechten én natuurlijk een uitgebreid alchemiesysteem. De trailer is dan misschien aan de korte kant, toch barst hij van de sfeer en fans van de reeks kunnen alvast beginnen uitkijken naar de release van dit nieuwe deel.

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Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories verschijnt vroeg in 2027 voor de PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch 2 en pc. Op 12 juni volgt meer nieuws over deze game.

Bron: Koei Tecmo
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 14 reviews 255 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories
Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories

Ontwikkelaar

KOEI TECMO GAMES

Uitgever

KOEI TECMO GAMES

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Watashi-wa-Maurice-desu
Watashi-wa-Maurice-desu
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 22:18

Vaak een atelier game in handen gehad. Nooit tot aanschaf overgegaan. Ergens voelt het als een game voor de dames.
Vraag me niet waarom. Denk de titel.

Maar goed nu eens de vraag, ga ik daar faliekant de mist in? En dat het juist heel sterk is voor iedereen. Of toch niet.

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