Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories krijgt tweede trailer
Begin volgend jaar verschijnt een nieuw kleurrijk avontuur in de Atelier-franchise. Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories werd eerder dit jaar aangekondigd en nu krijgen we een nieuwe trailer.
Alchemie, combat en exploratie in nieuwste Atelier Karia-trailer
Zoals we al gewend zijn van de Atelier-games, zal ook Atelier Karia draaien rond een alchemist. Karia is een nieuwsgierige avonturier die, tijdens het onderzoeken van wat ruïnes, een wonderbaarlijke ontdekking doet. Samen met haar vrienden ga je op onderzoek uit en probeer je de verschillende mysteries te ontrafelen. De nieuwe trailer focust zich vooral op gevechten en de omgevingen. Ook worden de verschillende personages even aan ons voorgesteld. Bekijk de trailer hier en geniet van de cosy vibes:
Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories komt uit op 25 februari 2027 voor de PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch 2 en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
Atelier games zijn altijd wel leuk, maar koop ze meestal pas bij een sale.