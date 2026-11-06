Dotemu deelt nieuwe trailer van Acornia: Mirror Worlds

The Arcade Crew en Dotemu hebben een nieuwe trailer gedeeld van Acornia: Mirror Worlds. In deze nieuwe trailer worden er gameplaybeelden getoond waarin je kunt zien hoe je je shop moet managen, maar ook dat je moet vechten.

Acornia: Mirror Worlds brengt twee werelden bij elkaar. Het cozy gevoel van het beheren van je eigen winkeltje wordt hierin afgewisseld met het vechten tegen allerlei geesten. Aan de ene kant moet je dus gewassen verbouwen, dieren grootbrengen en nieuwe recepten ontdekken. Dat terwijl je aan de andere kant het moet opnemen tegen kwaadaardige vijanden. In beide gevallen heb je wel een belangrijk wapen achter de hand: je wangen. Deze kun je namelijk tot aan de nok toe volstouwen. Dat komt niet alleen van pas tijdens het indelen van je winkeltje, maar ook tijdens het bekogelen van je vijanden.

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Acornia: Mirror Worlds staat gepland voor een release in 2027 voor Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.