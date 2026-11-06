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Dotemu deelt nieuwe trailer van Acornia: Mirror Worlds

Door Patrick Lamers
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The Arcade Crew en Dotemu hebben een nieuwe trailer gedeeld van Acornia: Mirror Worlds. In deze nieuwe trailer worden er gameplaybeelden getoond waarin je kunt zien hoe je je shop moet managen, maar ook dat je moet vechten.

Acornia: Mirror Worlds brengt twee werelden bij elkaar. Het cozy gevoel van het beheren van je eigen winkeltje wordt hierin afgewisseld met het vechten tegen allerlei geesten. Aan de ene kant moet je dus gewassen verbouwen, dieren grootbrengen en nieuwe recepten ontdekken. Dat terwijl je aan de andere kant het moet opnemen tegen kwaadaardige vijanden. In beide gevallen heb je wel een belangrijk wapen achter de hand: je wangen. Deze kun je namelijk tot aan de nok toe volstouwen. Dat komt niet alleen van pas tijdens het indelen van je winkeltje, maar ook tijdens het bekogelen van je vijanden.

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Acornia: Mirror Worlds staat gepland voor een release in 2027 voor Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Bron: Dotemu
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 194 reviews 3094 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Acornia: Mirror Worlds
Acornia: Mirror Worlds

Ontwikkelaar

Splashteam

Uitgever

The Arcade Crew

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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