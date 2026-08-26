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gamescom 2026

Hamster er op los als eekhoorn in Acornia: Mirror Worlds

Door Patrick Lamers
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Ontwikkelaar Splashteam en uitgever The Arcade Crew hebben tijdens de pre-show van Opening Night Live de nieuwe game Acornia: Mirror Worlds onthuld. En die subtitel is er niet voor niets.

In Acornia: Mirror Worlds ben jij Alva de eekhoorn die een dessertwinkel in een dorpje runt. Dit klinkt in eerste instantie helemaal vredig en zen, maar de invloed van de Duramen dimensie gooit roet in het eten en zorgt voor problemen in het dorp. Naast dat je je winkeltje draaiende moet zien te houden, moet je ook het dorp opnieuw opbouwen en het gevecht aangaan in dungeons. Alva heeft het voordeel dat zij een eekhoorn is en de nodige spullen in haar wangen kan opslaan om die vervolgens weer uit te spugen. Dat is namelijk jouw wapen in deze game.

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Acornia: Mirror Worlds mag rekenen op een release ergens in 2027 en komt dan uit voor pc, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: The Arcade Crew
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2952 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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