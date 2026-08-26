Hamster er op los als eekhoorn in Acornia: Mirror Worlds

Ontwikkelaar Splashteam en uitgever The Arcade Crew hebben tijdens de pre-show van Opening Night Live de nieuwe game Acornia: Mirror Worlds onthuld. En die subtitel is er niet voor niets.

In Acornia: Mirror Worlds ben jij Alva de eekhoorn die een dessertwinkel in een dorpje runt. Dit klinkt in eerste instantie helemaal vredig en zen, maar de invloed van de Duramen dimensie gooit roet in het eten en zorgt voor problemen in het dorp. Naast dat je je winkeltje draaiende moet zien te houden, moet je ook het dorp opnieuw opbouwen en het gevecht aangaan in dungeons. Alva heeft het voordeel dat zij een eekhoorn is en de nodige spullen in haar wangen kan opslaan om die vervolgens weer uit te spugen. Dat is namelijk jouw wapen in deze game.

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Acornia: Mirror Worlds mag rekenen op een release ergens in 2027 en komt dan uit voor pc, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.