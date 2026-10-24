Failliete PUBG-studio veilt pc's en Xbox-devkits in Nederland
Afgelopen augustus werd het Amsterdamse PLAYERUNKNOWN Productions failliet verklaard. De tech-productietak van Brendan Greene, bedenker van PUBG, had echter nog wat inventaris staan die nu in een veiling van Troostwijk Auctions terecht is gekomen. Het gaat hierbij om gamingdesktops, videokaarten en zelfs Xbox-devkits!
Treurig maar waar. Het is nu mogelijk om een stukje gamedevelopment in handen te krijgen. De curator van het Amsterdamse PLAYERUNKNOWN Productions heeft namelijk opdracht gegeven om de volledige inventaris in de veiling te gooien. Op 28 oktober 2026 vindt er tussen 09:00 en 12:00 een kijkdag plaats aan de Lincolnweg 38 te Amsterdam. De eerste kavels sluiten op 5 november 2026. Hierbij gaat het om 255 kavels met uiteenlopende producten. Zo worden gamingdesktops en drie Xbox-devkits (XDK) specifiek benoemd. Tevens gaan er zestien videokaarten en een aantal gaminglaptops onder de hamer. Het betreft echter niet enkel gamingproducten. Ook bureaus, beamers, netwerkswitches en andere accessoires gaan in de veiling.
Bekijk nu de volledige veiling in de bron en doe een bod. Momenteel staat de prijs voor een Xbox-devkit bijvoorbeeld op € 270,00. Het gaat echter om een faillissementsveiling. Prijzen gaan dan ook gegarandeerd nog oplopen. Ga jij proberen iets op te pikken?
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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