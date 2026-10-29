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Filmlegende Patrick Stewart op 86-jarige leeftijd overleden

Door Rudy Wijnberg
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De wereld is wederom een legende ontnomen. Acteur Patrick Stewart is na een kort ziektebed op 86-jarige leeftijd overleden. Dat maakt Stewarts woordvoerster Kelly Bush Novak zojuist bekend.

Sir Patrick Stewart is niet langer onder ons. De legendarische acteur heeft tijdens zijn ruim zestig jaar durende acteercarrière meerdere prijzen en erkenningen in de wacht weten te slepen. Zo is Stewart veelvuldig genomineerd voor zowel de Emmy's als de Golden Globes door zijn werk aan bijvoorbeeld Moby Dick (1998) en The Lion in Winter (2003), maar heeft Stewart deze helaas nooit daadwerkelijk weten te winnen. Het grote publiek zal Stewart echter vooral herinneren als Professor Charles Xavier in diverse X-Men-films en natuurlijk als Captain Jean-Luc Picard uit Star Trek. Ondanks het overlijden van de acteur kunnen we hem nog eenmaal aanschouwen op het witte doek. Stewart schittert namelijk op 18 december 2026 in Avengers: Doomsday.

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Dat Patrick Stewart een indrukwekkende carrière heeft gehad, blijkt uit zijn geweldige oeuvre. Zo staat Stewart op IMDb genoteerd voor meer dan 150 verschijningen in films en series. Helaas leed Stewart aan de ziekte van Alzheimer en Lewy body-dementie. Stewarts woordvoerster zegt het volgende omtrent het overlijden: “Hij werd omringd door familie en vrienden, met livemuziek, gebeden, tranen, gelach en de diepe emotie die alleen hij kon oproepen na een leven lang toewijding aan ons allen.”

Via Instagram wordt opgeroepen om eventuele donaties ter ere van Stewarts herdenking te richten aan Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund en de Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources. Wij wensen vrienden, familie en natuurlijk de fans veel sterkte in deze periode van rouw.

Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2849 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Trekkie
Trekkie
lvl5 Thread Hunter
25 minuten geleden

We gaan je missen.

0
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl11 Commander
59 minuten geleden

RIP

Wat een grootheid.

0
Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden bewerkt

R.I.P.

Hij heeft ons echt prachtige films gegeven.

Star Trek TNG blijft mijn nummer 1 Star Trek serie. Star Trek picard was overigens ook erg goed.

In december nog één keer genieten van deze legende.

0
Avatar JFG
JFG
lvl3 XP Farmer
1 uur geleden

R.I.P. Sir Patrick.
Bedankt voor alles.

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