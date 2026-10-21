Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

ID@Xbox Fall 2026

Football Manager 27 vijf dagen gratis speelbaar voor release

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Binnenkort is Football Manager 27 tijdelijk gratis speelbaar. De gratis testversie start op 29 oktober 2026 om 19:00 uur en loopt tot 3 november 2026. Bij ingang van de gratis periode gaat de pre-order early access eveneens van start.

Football Manager 26 wist geen gigantische indruk te maken. De simulator van afgelopen jaar heeft ontzettend slechte reviewscores van zowel outlets als gebruikers gekregen. Hoog tijd voor ontwikkelaar Sports Interactive om het een en ander goed te maken. De eerste stap om weer wat vertrouwen te wekken is nu gezet door het aankomende Football Manager 27 tijdelijk gratis speelbaar te maken. De vijf dagen durende periode geeft spelers volledige toegang tot de game op pc en Mac. Alle gemaakte progressie wordt hierbij automatisch overgedragen naar de volledige game, ook als je deze via Xbox Game Pass gaat spelen.

Football Manager 27 Free

Football Manager 27 verschijnt op 10 november 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Sports Interactive
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2810 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Football Manager 27
Football Manager 27

Ontwikkelaar

Sports Interactive

Uitgever

SEGA

Release

10 november 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl14 High Score Chaser
28 minuten geleden

Nice, hier ga ik wel gebruik van maken. Ik heb deze serie altijd al willen proberen, maar ik vond het altijd een beetje intimiderend.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
29 minuten geleden

Ow dat is wel netjes ga ik zeker even proberen. Hoop dat ze van hun fouten hebben geleerd.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord