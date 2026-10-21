Football Manager 27 vijf dagen gratis speelbaar voor release
Binnenkort is Football Manager 27 tijdelijk gratis speelbaar. De gratis testversie start op 29 oktober 2026 om 19:00 uur en loopt tot 3 november 2026. Bij ingang van de gratis periode gaat de pre-order early access eveneens van start.
Football Manager 26 wist geen gigantische indruk te maken. De simulator van afgelopen jaar heeft ontzettend slechte reviewscores van zowel outlets als gebruikers gekregen. Hoog tijd voor ontwikkelaar Sports Interactive om het een en ander goed te maken. De eerste stap om weer wat vertrouwen te wekken is nu gezet door het aankomende Football Manager 27 tijdelijk gratis speelbaar te maken. De vijf dagen durende periode geeft spelers volledige toegang tot de game op pc en Mac. Alle gemaakte progressie wordt hierbij automatisch overgedragen naar de volledige game, ook als je deze via Xbox Game Pass gaat spelen.
Football Manager 27 verschijnt op 10 november 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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