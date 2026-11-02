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Frostpunk 2: The Surge arriveert in de winter

Door Bram Noteboom
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Het volgende hoofdstuk in Frostpunk 2 komt eraan. Frostpunk 2: The Surge brengt nieuwe verhalende content in de winter van dit jaar.

De derde uitbreiding voor de simulatie-strategiegame heeft een releasedatum van 14 december 2026 voor zowel de pc als de consoles. Na een barre tocht door de bevroren overblijfselen van de Verenigde Staten bereikt jouw volk een mysterieuze vallei, aangedreven door geruchten over een wonder dat is achtergelaten door het grootste genie uit de geschiedenis. Het beeldmateriaal hint naar Tesla-achtige praktijken, zeker als we de content van de DLC erbij pakken. Frostpunk 2: The Surge biedt een nieuw scenario, stroom om automatisering te upgraden, storm-gedreven technologie, nieuwe omgevingen en nog veel meer. De teaser is hieronder te bekijken:

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Frostpunk 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: 11 bit studios
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5792 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Frostpunk 2
Frostpunk 2

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

11 bit studios

Uitgever

11 bit studios

Release

20 september 2024

Platforms

PC
PS5
XBS
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