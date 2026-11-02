Frostpunk 2: The Surge arriveert in de winter
Het volgende hoofdstuk in Frostpunk 2 komt eraan. Frostpunk 2: The Surge brengt nieuwe verhalende content in de winter van dit jaar.
De derde uitbreiding voor de simulatie-strategiegame heeft een releasedatum van 14 december 2026 voor zowel de pc als de consoles. Na een barre tocht door de bevroren overblijfselen van de Verenigde Staten bereikt jouw volk een mysterieuze vallei, aangedreven door geruchten over een wonder dat is achtergelaten door het grootste genie uit de geschiedenis. Het beeldmateriaal hint naar Tesla-achtige praktijken, zeker als we de content van de DLC erbij pakken. Frostpunk 2: The Surge biedt een nieuw scenario, stroom om automatisering te upgraden, storm-gedreven technologie, nieuwe omgevingen en nog veel meer. De teaser is hieronder te bekijken:
Frostpunk 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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