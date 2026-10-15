Gameplaytrailer onthult nieuwe locatie voor Where Winds Meet
Met een gloednieuwe gameplaytrailer kondigt Everstone Studio een nieuwe locatie aan voor Where Winds Meet. Deze locatie heet Qhingzhou en dit kustgebied wordt vanaf 15 oktober toegevoegd aan de game.
In de gameplaytrailer zien we diverse mooie beelden van Qhingzhou die ons een inkijkje geven in zowel de natuur als het stedelijke leven. Het water dat gekadreerd wordt door dieprode planten doet mysterieus aan, maar daarnaast krijg je ook een glimp te zien van bergen die boven de mist uit torenen, de rustgevende zee en immens grote standbeelden. De trailer toont verschillende gebieden uit Qhingzhou. Daarnaast werpt de trailer ook een blik op nieuwe vijanden die slim gebruikmaken van de open ruimtes en verschillende hoogtes. Ook de graftombe van de Han-dynastie komt aan bod en daarbij zijn ook de bijbehorende spookachtige tegenstanders te zien.
Het nieuwe kustgebied, Qhingzhou, wordt op 15 oktober toegevoegd aan de kaart van Where Winds Meet voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series S|X, en mobiel.
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