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Gerucht: Ubisoft werkt aan Assassin's Creed in Rome en Jeruzalem

Door Rudy Wijnberg
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Ubisoft heeft een aantal pannetjes op het vuur, maar wat er aan het borrelen is, weten vrij weinig mensen. YouTuber j0nathan, een leaker die eerder ook al details van Hexe deelde, claimt echter te hebben gehoord dat er momenteel aan twee Assassin's Creed-games gewerkt wordt. Het zou hierbij gaan om een project met codenaam Mars, een Assassin's Creed die zich afspeelt in het oude Rome.

Uiteraard hebben we al eens kunnen genieten van het prachtige Rome ten tijde van de Renaissance in Assassin's Creed Brotherhood, maar Ubisoft lijkt terug te willen keren naar de laars van Europa. Codenaam Mars wordt door de YouTuber direct gelinkt aan een Assassin's Creed-televisieserie. Tevens benoemt j0nathan Project Pocket, een Assassin's Creed die zich afspeelt in Jeruzalem. Hierbij zou het gaan om een mobiele game.

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Nieuwsoutlet Insider Gaming geeft hierbij te kennen van de twee projectnamen te weten, maar geeft aan dat het over te weinig inhoudelijk bevestigde informatie beschikt om het nieuws daadwerkelijk naar buiten te brengen. Daarbij zou het ook nog even duren alvorens we iets inhoudelijks krijgen over Project Mars. De AC in het oude Rome zou volgens verwachting van Insider Gaming's Tom Henderson namelijk pas rond 2029/2030 publiekelijk getoond worden.

Moet Assassin's Creed volgens jou terug naar Italië, of zie je liever een andere setting? Laat het weten in de reacties!

Bron: j0nathan
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2893 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Assassin's Creed: Brotherhood
Assassin's Creed: Brotherhood

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Ubisoft

Uitgever

Ubisoft

Release

18 november 2010

Platforms

PC
X360
PS3
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Reacties
Avatar Maestro
Maestro
lvl14 High Score Chaser
7 minuten geleden

Terug naar Rome zou mooi zijn!

0
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 uur geleden

Owww ik hoop het! Ik vond het qua sfeer echt heel vet in rome/ italie / ventie met de ezio storyline duimen maar!

0
Avatar Cyberpunch01
Cyberpunch01
lvl6 Combo Juggler
4 uur geleden

Jaaa een ac game in rome kan ik toejuichen. Wel als gladiotar dan uiteraard

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl16 Legend in the Making
4 uur geleden

Je gaat toch niet nu een game ontwikkelen dat zich in Israël afspeelt? Dan heb je weer een garantie voor ophef, net als bij AC Shadows. Dat is niet mijn mening over Israël, maar de wereld is nogal verdeeld vandaag de dag.

0
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl16 Legend in the Making
4 uur geleden

Ze hebben niet onlangs de stekker uit AC Rebellion getrokken? Sterker nog, ze hebben de Halifax studio erom gesloten.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl20 Gameliner Grandmaster
6 uur geleden

Twee jaar gelden in Rome geweest, steden trip. Ongelofelijk indrukwekkende bouwwerken en historie.

Met Assassins Creed terug naar het oude Rome met het Romeinse Rijk zou erg vet zijn.

0
Avatar Coola
Coola
lvl17 Final Form
6 uur geleden bewerkt

Het gaat hier overigens wel over ancient rome niet rome de stad.

En je zou ook kunnen zeggen dat ze terug keren naar Jeruzalem. Aangezien dat ook een setting was in de eerste AC game.

0
Avatar FrozenOne
FrozenOne
lvl9 NPC 2.0
6 uur geleden bewerkt

Ik snap die desire om mobiele games te maken voor AC niet zo. Moet je niet ook eerst eens AC: Jade uitbrengen nadat je die (weer eens) niet af kon krijgen op tijd en dan eerst checken of mensen er echt om staan te springen?

0
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