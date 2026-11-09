Gerucht: Ubisoft werkt aan Assassin's Creed in Rome en Jeruzalem
Ubisoft heeft een aantal pannetjes op het vuur, maar wat er aan het borrelen is, weten vrij weinig mensen. YouTuber j0nathan, een leaker die eerder ook al details van Hexe deelde, claimt echter te hebben gehoord dat er momenteel aan twee Assassin's Creed-games gewerkt wordt. Het zou hierbij gaan om een project met codenaam Mars, een Assassin's Creed die zich afspeelt in het oude Rome.
Uiteraard hebben we al eens kunnen genieten van het prachtige Rome ten tijde van de Renaissance in Assassin's Creed Brotherhood, maar Ubisoft lijkt terug te willen keren naar de laars van Europa. Codenaam Mars wordt door de YouTuber direct gelinkt aan een Assassin's Creed-televisieserie. Tevens benoemt j0nathan Project Pocket, een Assassin's Creed die zich afspeelt in Jeruzalem. Hierbij zou het gaan om een mobiele game.
Nieuwsoutlet Insider Gaming geeft hierbij te kennen van de twee projectnamen te weten, maar geeft aan dat het over te weinig inhoudelijk bevestigde informatie beschikt om het nieuws daadwerkelijk naar buiten te brengen. Daarbij zou het ook nog even duren alvorens we iets inhoudelijks krijgen over Project Mars. De AC in het oude Rome zou volgens verwachting van Insider Gaming's Tom Henderson namelijk pas rond 2029/2030 publiekelijk getoond worden.
Moet Assassin's Creed volgens jou terug naar Italië, of zie je liever een andere setting? Laat het weten in de reacties!
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Owww ik hoop het! Ik vond het qua sfeer echt heel vet in rome/ italie / ventie met de ezio storyline duimen maar!
Jaaa een ac game in rome kan ik toejuichen. Wel als gladiotar dan uiteraard
Je gaat toch niet nu een game ontwikkelen dat zich in Israël afspeelt? Dan heb je weer een garantie voor ophef, net als bij AC Shadows. Dat is niet mijn mening over Israël, maar de wereld is nogal verdeeld vandaag de dag.
Ze hebben niet onlangs de stekker uit AC Rebellion getrokken? Sterker nog, ze hebben de Halifax studio erom gesloten.
Twee jaar gelden in Rome geweest, steden trip. Ongelofelijk indrukwekkende bouwwerken en historie.
Met Assassins Creed terug naar het oude Rome met het Romeinse Rijk zou erg vet zijn.
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