Gerucht: Ubisoft werkt aan Assassin's Creed in Rome en Jeruzalem

Ubisoft heeft een aantal pannetjes op het vuur, maar wat er aan het borrelen is, weten vrij weinig mensen. YouTuber j0nathan, een leaker die eerder ook al details van Hexe deelde, claimt echter te hebben gehoord dat er momenteel aan twee Assassin's Creed-games gewerkt wordt. Het zou hierbij gaan om een project met codenaam Mars, een Assassin's Creed die zich afspeelt in het oude Rome.

Uiteraard hebben we al eens kunnen genieten van het prachtige Rome ten tijde van de Renaissance in Assassin's Creed Brotherhood, maar Ubisoft lijkt terug te willen keren naar de laars van Europa. Codenaam Mars wordt door de YouTuber direct gelinkt aan een Assassin's Creed-televisieserie. Tevens benoemt j0nathan Project Pocket, een Assassin's Creed die zich afspeelt in Jeruzalem. Hierbij zou het gaan om een mobiele game.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Nieuwsoutlet Insider Gaming geeft hierbij te kennen van de twee projectnamen te weten, maar geeft aan dat het over te weinig inhoudelijk bevestigde informatie beschikt om het nieuws daadwerkelijk naar buiten te brengen. Daarbij zou het ook nog even duren alvorens we iets inhoudelijks krijgen over Project Mars. De AC in het oude Rome zou volgens verwachting van Insider Gaming's Tom Henderson namelijk pas rond 2029/2030 publiekelijk getoond worden.

Moet Assassin's Creed volgens jou terug naar Italië, of zie je liever een andere setting? Laat het weten in de reacties!