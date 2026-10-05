Gerucht: Zijn dit de personages in Assassin's Creed Codename Hexe?
In 2022 werd er vaag gehint naar Assassin's Creed Codename Hexe, dat zich afspeelt in het Heilige Roomse Rijk, en dan met name in het gebied dat tegenwoordig Duitsland is. Veel details zijn er nog niet bekend. Brengt een leak van de auditieoproep uit 2023 hier verandering in?
De auditieoproep bevat namen en beschrijvingen van de personages. De personagenamen zijn met grote waarschijnlijkheid werktitels en zullen uiteindelijk aangepast worden. Toch onthullen de beschrijvingen details over het verhaal. Wil jij mogelijke spoilers vermijden? Lees dan maar niet verder.
In de castingoproep wordt de protagoniste, voor nu nog 'Petra', omschreven als een "wilskrachtige, gepassioneerde vrouw van midden twintig". Ze is een plichtsgetrouwe dochter, maar ook een radicale denker en kan zich daarom niet neerleggen bij de eentonige rol die de maatschappij haar heeft opgelegd. Haar ouders heten voor nu nog 'Brigitte' en 'Konrad'. De moeder is een verloskundige, die toentertijd vaak als heksen werden gezien, en ze heeft waarschijnlijk een belangrijke rol binnen het verhaal. Volgens leaks is de protagoniste namelijk een directe afstammeling van de familie Auditore. De vader is een erg religieuze familieman, die hier en daar vuile klussen uitvoert. In eerdere beschrijvingen werd hij beschreven als 'de beul van Neustadt', wat overeen zou komen met deze auditieoproep. In het rapport wordt ook een ‘Mother Gertrud’ genoemd. De 65-jarige genezeres werd na een pestuitbraak van het veroorzaken van het leed beschuldigd door het dorp. Ze werd gezien als een heks, waardoor ze zichzelf uit het dorp terugtrok om te overleven. Er wordt ook vermeld dat Gertrud banden heeft met de familie van Petra, aangezien ze Brigitte eerder onderwees in de kruidengeneeskunde.
Deze personagebeschrijvingen geven ons in ieder geval een beter beeld van wat we van het uiteindelijke verhaal kunnen verwachten. Kijk jij uit naar dit duistere hoofdstuk in de Assassin’s Creed-reeks? Laat het ons weten in de reacties!
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
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100% zin in. Hopelijk een mooi vervolg op het moderne gedeelte van Assassin's Creed Black Flag Resynced dat zich in 2090 afspeelde.
Blijf het zo mooi vinden dat ze met Black Flag Resynced nis geretconed hebben van de originele Assassin's Creed IV Black Flag en beide games canon zijn.
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