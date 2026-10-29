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Ubisoft doet toekomst Assassin's Creed uit de doeken

Door Bram Noteboom
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Via een uitgebreide update laat Ubisoft weten hoe de Assassin's Creed-franchise ervoor staat en wat spelers kunnen verwachten in de komende maanden. Van recente releases tot aanstaande projecten; dit is alles wat je moeten weten!

Laten we beginnen bij de meest recente games. Assassin's Creed Black Flag Resynced ontving recent diens laatste contentupdate met de optie voor spelers om te beginnen aan New Game+. Ditzelfde aanbod wordt herhaald, maar dan met Assassin's Creed Valhalla. Deze actiegame is recent door meer dan veertig miljoen spelers gespeeld en dit biedt Ubisoft meer dan genoeg redenen om de titel te verrijken met extra content. Vanaf 5 november 2026 kunnen Vikingen ook aan de haal met New Game+, waarin een groot deel van de progressie behouden wordt. Ook wordt er een optionele progressiemodus toegevoegd, waarin Gear, Runes en Masteries gezamenlijk bijdragen aan Eivors totale Power. Tel daarbij nieuwe runes, achievements, een stash-systeem en extra rewards aan toe en dat dit je toch behoorlijk gebakken als Valhalla-fan zijnde.

Verder doet Ubisoft een boekje open over de toekomstige releases. Assassin's Creed Codename HEXE gaat een grote update in 2027 ontvangen. Of dit tegelijkertijd betekent dat deze deze duistere, verhaalgedreven Assassin's Creed-ervaring datzelfde jaar uitkomt, dat valt nog te bezien. Ook Codename INVICTUS wordt benoemd. De terugkeer van PvP-multiplayer werd positief ontvangen door de fanatieke achterban die deelnam aan de besloten Insiders Session. Vooral de parkour, verticale map-opbouw, dynamisch teamspel en speelbare personages met unieke vaardigheden vielen in de smaak.

Ubisoft geeft verder updates over de remakes, of het gebrek daaraan. Ondanks het feit dat Assassin's Creed Black Flag Resynced goed werd ontvangen, is men momenteel niet actief bezig met het ontwikkelen van andere heruitgaves binnen de langlopende serie. De focus ligt op 'toekomstige Assassin's Creed-projecten, waaronder meerdere titels die nog niet zijn aangekondigd en nieuwe verhalen en settings introduceren.' Ubisoft sluit verder de terugkeer van remakes niet uit, maar verwacht dus geen nieuwe titels binnen deze categorie in de korte termijn.

Ubisoft Nieuws Assassins Creed 2026 2027

De Assassin's Creed-serie viert volgend jaar het twintigjarige jubileum. Ubisoft belooft plechtig dat ze deze mijlpaal eren met verschillende onthullingen, updates, beloningen en communityactiviteiten, waarin de vieringen nadrukkelijk draaien om de spelers die Assassin's Creed al bijna twee decennia ondersteunen. Zoals altijd houden wij dus die ontwikkelingen in de gaten.

Waar hoop jij op? Hoe ziet jouw ideale Assassin's Creed-toekomst eruit? Laat het ons gerust weten.

Bron: Ubisoft
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5785 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl16 Legend in the Making
38 minuten geleden

Ze moeten eens stoppen met elk jaar een deel uitpoepen. Doe het elke 3, 4 jaar en maak er eens een enorme hit van. Echt, kwaliteit verkoopt. Ik sla geregeld delen over en ik moet nog steeds Shadows en de BF remake spelen.

0
Avatar Larv
Larv
lvl7 Checkpoint Jeugd
56 minuten geleden

Ik loop verschrikkelijk achter met de AC games, maar iedere game is toch altijd leuk om te spelen. Kijk vooral uit om Shadows eens te spelen aangezien die setting mij het meest aanspreekt.

0
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl11 Commander
1 uur geleden

Ik wil nog wel Black Flag Resynced uitproberen aangezien ik het orgineel 1 van de vermakelijkste AC spellen vond.

Voor nieuwe delen ga ik eerst de reviews afwachten.

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Hopelijk volgend jaar nieuw deel blijft een mooie franchise!

0
Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Ik hoop vooral op meerdere games die zich afwisselen tussen RPG en traditioneel. De games die zich waarschijnlijk in india of Azteken als setting hebben lenen zich perfect voor een RPG AC.

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