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Assassin's Creed Black Flag Resynced vandaag voorzien van laatste grote update

Door Rudy Wijnberg
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Kan jij niet wachten om wederom de zeven zeeën onveilig te maken? Start dan vandaag vanaf 15:00 uur Nederlandse tijd een nieuw avontuur in Assassin's Creed Black Flag Resynced. De game wordt as we speak (op 27 oktober) voorzien van zijn laatste grote contentupdate.

Met Assassin's Creed Black Flag Resynced heeft Ubisoft flink punten weten te scoren. Het enige dat eigenlijk echt ontbrak op release, is een New Game+-modus waarmee we het avontuur kunnen herstarten, maar dan als een oppermachtige zeeschuimer. Deze laatste update brengt daar verandering in, want vanaf vandaag kunnen we van start met New Game+, een ultramoeilijke Nightmare-modus, nieuwe takedowns ontgrendelen en een flink aantal nieuwe beloningen binnenharken. De New Game+-modus kent een twist. Want met iedere playthrough wordt de game moeilijker.

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Deze laatste update brengt officieel een einde aan additionele content voor Assassin's Creed Black Flag Resynced. Gelukkig blijft Ubisoft de game wel ondersteunen met kleine QoL-updates. Geeft deze update jou een reden om terug te keren naar de Caraïben? Laat het weten in de comments!

Bron: Ubisoft
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2841 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed Black Flag Resynced

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Ubisoft

Uitgever

Ubisoft

Release

9 juli 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar TheGa(y)mer
TheGa(y)mer
lvl5 Thread Hunter
3 uur geleden

Ik ben nog steeds met mijn eerste playthrough bezig hihihi 😆

0
Avatar Paasei
Paasei
lvl6 Combo Juggler
3 uur geleden

Wel leuk. Zat er pas nog aan te denken om nog een tweede keer door de remake te lopen. Origineel destijds ook een aantal keren uitgespeeld. Blijft toch een hele fijne game om eens in de zoveel tijd even op terug te komen.

0
Avatar Leafarcher
Leafarcher
lvl3 XP Farmer
4 uur geleden

Hopelijk een keer een switch 2 release en dan haal ik hem

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl14 High Score Chaser
5 uur geleden

Mooi

0
Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
6 uur geleden

Hopelijk zal ik hier uiteindelijk ook meer dan 1000 uur insteken net zoals bij het origineel.

1
Avatar Snafu
Snafu
lvl11 Commander
6 uur geleden

Ik wil niet negatief doen over het spel hoor en dat is ook zeker niet mijn intentie van deze comment. Maar wat is eigenlijk echt het nut van New Game+ in deze game? Bij spellen als Elden Ring kan ik het begrijpen. Omdat je met nieuwe builds bepaalde bosses een kopje kleiner kan maken. Echter snap ik dit niet zo erg bij een spel als AC Black Flag. Nogmaals niet negatief bedoeld maar meer uit interesse vanuit de mensen die wel New Game+ spelen hoe ze dit ervaren.

0
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl6 Combo Juggler
6 uur geleden

Wat vet! Zit zelf nu nog midden in de game wat speelt deze game heerlijk weg zeg! Je speelt een missie maar dan raak je afgeleid dan denkje ow even deze eiland checken . Ow hier kan je duiken envoor je het weet ben je zo 2 uur verder zonder dat je met de story missie verder gaat😂

1
Avatar RavenBlack
RavenBlack
lvl6 Combo Juggler
6 uur geleden

Leuk maar er zijn genoeg andere games te spelen.

De oude versie teveel gespeeld, de nieuwe al 2x dus een 3e zie ik voorlopig niet zitten.

Ben op moment bezig met Final Fantasy Resonance en heb van de week Mass Effect 1 weer opgestart voor een nieuwe walkthrough voor alle 3 de delen.

Daarnaast komt Zelda volgende week uit en 2 weken daarna GTA VI, naaah een 3e keer deze nu al opstarten..... Nope.

Maar voor iedereen die dat wel doet... veel plezier ermee.

0
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