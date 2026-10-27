Assassin's Creed Black Flag Resynced vandaag voorzien van laatste grote update

Kan jij niet wachten om wederom de zeven zeeën onveilig te maken? Start dan vandaag vanaf 15:00 uur Nederlandse tijd een nieuw avontuur in Assassin's Creed Black Flag Resynced. De game wordt as we speak (op 27 oktober) voorzien van zijn laatste grote contentupdate.

Met Assassin's Creed Black Flag Resynced heeft Ubisoft flink punten weten te scoren. Het enige dat eigenlijk echt ontbrak op release, is een New Game+-modus waarmee we het avontuur kunnen herstarten, maar dan als een oppermachtige zeeschuimer. Deze laatste update brengt daar verandering in, want vanaf vandaag kunnen we van start met New Game+, een ultramoeilijke Nightmare-modus, nieuwe takedowns ontgrendelen en een flink aantal nieuwe beloningen binnenharken. De New Game+-modus kent een twist. Want met iedere playthrough wordt de game moeilijker.

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Deze laatste update brengt officieel een einde aan additionele content voor Assassin's Creed Black Flag Resynced. Gelukkig blijft Ubisoft de game wel ondersteunen met kleine QoL-updates. Geeft deze update jou een reden om terug te keren naar de Caraïben? Laat het weten in de comments!