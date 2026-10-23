Assassin's Creed Black Flag Resynced New Game+ wordt volgende week uitgebracht
Zin om terug te keren naar Assassin's Creed Black Flag Resynced? Bereid je dan voor op New Game+. De update wordt volgende week uitgebracht.
Dit laat Ubisoft weten via social media. Ze bedanken de fans voor het geduld en laten weten dat je vanaf volgende week opnieuw het anker kan lichten en de zeilen kan ophijsen. Ze laten nog geen exacte datum weten, maar weet dus dat je binnen enkele dagen wederom het ruime schop kan kiezen. Hoe men New Game+ verder precies invult, dat is momenteel nog onbekend. Dus we updaten dit bericht volgende week met meer details!
Assassin's Creed Black Flag Resynced is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Was dit spel alweer vergeten, wel het orgineel uitgespeeld op de Wii U, misschien volgend jaar deze proberen wanneer er weer wat speelruimte is.
Been there, done that. Zoveel andere mooie games (aka ervaringen) waar je die uurtjes in kunt stoppen.
Maar hé, leuk voor de fans.
Pfff , er zijn nu zoveel Assasins Creed games dat ik de bomen door het bos niet meer zie haha , ik moet Shadows nog spelen en dan deze nog.
Maar tot op heden via Origins nog steeds de beste AC , alhoewel Odessey ook erg goed was.
Mirage heb ik ook gespeeld maar was wat klein / kort , was ik zo mee klaar.
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