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Assassin's Creed Black Flag Resynced New Game+ wordt volgende week uitgebracht

Door Bram Noteboom
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Zin om terug te keren naar Assassin's Creed Black Flag Resynced? Bereid je dan voor op New Game+. De update wordt volgende week uitgebracht.

Dit laat Ubisoft weten via social media. Ze bedanken de fans voor het geduld en laten weten dat je vanaf volgende week opnieuw het anker kan lichten en de zeilen kan ophijsen. Ze laten nog geen exacte datum weten, maar weet dus dat je binnen enkele dagen wederom het ruime schop kan kiezen. Hoe men New Game+ verder precies invult, dat is momenteel nog onbekend. Dus we updaten dit bericht volgende week met meer details!

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Assassin's Creed Black Flag Resynced is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Ubisoft
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5735 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed Black Flag Resynced

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Ubisoft

Uitgever

Ubisoft

Release

9 juli 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl11 Commander
1 uur geleden

Was dit spel alweer vergeten, wel het orgineel uitgespeeld op de Wii U, misschien volgend jaar deze proberen wanneer er weer wat speelruimte is.

0
Avatar Foefelaar
Foefelaar
lvl5 Thread Hunter
3 uur geleden

2x the OG black flag uitgespeeld, pas resynced helemaal compleet. Voorlopig even niet. Wellicht over een paar jaartjes weer

0
Avatar Wiebelsnor
Wiebelsnor
lvl5 Thread Hunter
5 uur geleden

Been there, done that. Zoveel andere mooie games (aka ervaringen) waar je die uurtjes in kunt stoppen.
Maar hé, leuk voor de fans.

2
Avatar SjoekieNL
SjoekieNL
lvl5 Thread Hunter
5 uur geleden

Pfff , er zijn nu zoveel Assasins Creed games dat ik de bomen door het bos niet meer zie haha , ik moet Shadows nog spelen en dan deze nog.
Maar tot op heden via Origins nog steeds de beste AC , alhoewel Odessey ook erg goed was.
Mirage heb ik ook gespeeld maar was wat klein / kort , was ik zo mee klaar.

0
Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
5 uur geleden

NG+ is altijd mooi meegenomen.

Al zal het wel even duren voor ik er aan ga beginnen.. ben nog steeds bezig met Assassin's Creed Odyssey. En ik moet toch echt Valhalla, Mirage en Shadows opnieuw uitspelen voor ik aan Assassin's Creed Black Flag Resynced NG+ begin

0
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