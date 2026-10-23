Assassin's Creed Black Flag Resynced New Game+ wordt volgende week uitgebracht

Zin om terug te keren naar Assassin's Creed Black Flag Resynced? Bereid je dan voor op New Game+. De update wordt volgende week uitgebracht.

Dit laat Ubisoft weten via social media. Ze bedanken de fans voor het geduld en laten weten dat je vanaf volgende week opnieuw het anker kan lichten en de zeilen kan ophijsen. Ze laten nog geen exacte datum weten, maar weet dus dat je binnen enkele dagen wederom het ruime schop kan kiezen. Hoe men New Game+ verder precies invult, dat is momenteel nog onbekend. Dus we updaten dit bericht volgende week met meer details!

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Assassin's Creed Black Flag Resynced is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.