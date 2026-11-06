Gratis Assassin's Creed Valhalla-update voegt modus en content toe

Hoewel de game al wat ouder is, blijft Ubisoft Assassin's Creed Valhalla flink ondersteunen. Valhalla is namelijk voorzien van een significante gratis update die de game niet alleen een performanceboost geeft, maar ook nog eens van nieuwe features zoals een New Game+-modus voorziet!

Assassin's Creed Valhalla is zojuist voorzien van een update die een diverse onderdelen introduceert. Hierbij springt de New Game+-modus het meest in het oog. Deze modus is beschikbaar na het voltooien van de Holy Day-missie en geeft spelers de mogelijkheid om een nieuw avontuur te starten waarbij voortgang en uitrusting meegenomen worden. Iedere nieuwe playthrough van New Game+ biedt een hogere moeilijkheidsgraad, maar ook betere beloningen. Daarbij wordt een aantal systemen uit de Dawn of Ragnarök-uitbreiding vrijgegeven in de basegame. Denk hierbij aan upgrades met Divine-kwaliteit en schatkisten die platina-ingots bevatten.

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Tevens is het progressiesysteem op de schop genomen. Spelers kunnen nu namelijk de 'Enhanced Progression Mode' inschakelen. Bij het inschakelen tellen runes, uitrusting en masteries mee in het powerlevel van je personage. Daarnaast is er additionele content beschikbaar dankzij de toevoeging van de Animus Hub, waardoor voortgang in Black Flag Resynced en Shadows kan resulteren in wat cosmetische beloningen.

Als laatste heeft er een optimalisatieslag voor PlayStation 5 Pro plaatsgevonden. Zo is er nu ondersteuning voor PSSR zodat spelers kunnen genieten van een hogere beeldkwaliteit en draait de qualitymodus nu op 60 fps.

Geeft dit reden om eens terug te keren naar Assassin's Creed Valhalla? Laat het weten in de comments!