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Gratis Assassin's Creed Valhalla-update voegt modus en content toe

Door Rudy Wijnberg
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Hoewel de game al wat ouder is, blijft Ubisoft Assassin's Creed Valhalla flink ondersteunen. Valhalla is namelijk voorzien van een significante gratis update die de game niet alleen een performanceboost geeft, maar ook nog eens van nieuwe features zoals een New Game+-modus voorziet!

Assassin's Creed Valhalla is zojuist voorzien van een update die een diverse onderdelen introduceert. Hierbij springt de New Game+-modus het meest in het oog. Deze modus is beschikbaar na het voltooien van de Holy Day-missie en geeft spelers de mogelijkheid om een nieuw avontuur te starten waarbij voortgang en uitrusting meegenomen worden. Iedere nieuwe playthrough van New Game+ biedt een hogere moeilijkheidsgraad, maar ook betere beloningen. Daarbij wordt een aantal systemen uit de Dawn of Ragnarök-uitbreiding vrijgegeven in de basegame. Denk hierbij aan upgrades met Divine-kwaliteit en schatkisten die platina-ingots bevatten.

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Tevens is het progressiesysteem op de schop genomen. Spelers kunnen nu namelijk de 'Enhanced Progression Mode' inschakelen. Bij het inschakelen tellen runes, uitrusting en masteries mee in het powerlevel van je personage. Daarnaast is er additionele content beschikbaar dankzij de toevoeging van de Animus Hub, waardoor voortgang in Black Flag Resynced en Shadows kan resulteren in wat cosmetische beloningen.

Als laatste heeft er een optimalisatieslag voor PlayStation 5 Pro plaatsgevonden. Zo is er nu ondersteuning voor PSSR zodat spelers kunnen genieten van een hogere beeldkwaliteit en draait de qualitymodus nu op 60 fps.

Geeft dit reden om eens terug te keren naar Assassin's Creed Valhalla? Laat het weten in de comments!

Bron: Ubisoft
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2883 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Assassin's Creed Valhalla
Genomineerd
Assassin's Creed Valhalla

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Ubisoft

Uitgever

Ubisoft

Release

10 november 2020

Platforms

PC
PS4
XONE
GST
PS5
XBS
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Reacties
Avatar JumpMelvin123
JumpMelvin123
lvl3 XP Farmer
1 uur geleden

Dit doet ubisoft altijd perfect vindt ik. Wat oudere games supporten met performance updates enzo, echt geweldig! Is dat mijn game backlog zo groot is dat ik door de bomen het bos niet meer zie😇.

0
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Erg genoten van Valhalla toen, maar why the fuck zou je deze game opnieuw willen spelen haha

Had na 120uur de game nog niet eens op 3/4 uit wtf ja

3
Avatar HugMeBratha
HugMeBratha
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 uur geleden

Heeft deze game wel nóg meer content nodig? Vond het echt het slechtste deel uit de serie, had net zo goed een willekeurige andere RPG kunnen zijn.

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden

Chapeau. Leuk voor de liefhebbers.

0
Avatar Coola
Coola
lvl17 Final Form
3 uur geleden

Erg blij met new game plus. Al zal ik het nog niet uit testen aangezien ik nog steeds bezig ben met Assassin's Creed Odyssey.

0
Avatar Markus
Markus
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Netjes! Kan het niet anders als applaudisseren 👏

1
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