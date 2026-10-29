Gothic 1 Remake krijgt gratis update met fotomodus
De Gothic 1 Remake heeft zijn eerste grote feature-update gekregen. Spelers kunnen nu foto's maken met een nieuwe fotomodus, cheats gebruiken via Marvin Mode en het uiterlijk van de Nameless Hero aanpassen.
Met de eerste feature-update van de Gothic 1 Remake geeft ontwikkelaar Alkimia Interactive spelers meer vrijheid in de Colony. De nieuwe fotomodus biedt verschillende opties om zelf screenshots te maken en bijzondere momenten vast te leggen. Zo kun je de wereld van Gothic 1 Remake vanuit je favoriete hoek bekijken. Ook keert Marvin Mode terug, een bekende cheatmodus uit de Gothic-reeks. Hiermee kun je onder meer sloten openen, naar andere plekken teleporteren en voorwerpen, personages en wezens oproepen. Dat is handig als je vastzit, maar ook als je zelf wilt experimenteren met de wereld van de game. Ook het uiterlijk van de Nameless Hero krijgt wat extra aandacht. Je kunt hem nu voorzien van een ander kapsel en tatoeages.
De eerste feature-update voor Gothic 1 Remake is vanaf nu gratis beschikbaar op pc, PlayStation 5 en Xbox Series. Check hier onze Gothic 1 Remake review.
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