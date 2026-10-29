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Gothic 1 Remake krijgt gratis update met fotomodus

Door Claudia Tjia
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De Gothic 1 Remake heeft zijn eerste grote feature-update gekregen. Spelers kunnen nu foto's maken met een nieuwe fotomodus, cheats gebruiken via Marvin Mode en het uiterlijk van de Nameless Hero aanpassen.

Met de eerste feature-update van de Gothic 1 Remake geeft ontwikkelaar Alkimia Interactive spelers meer vrijheid in de Colony. De nieuwe fotomodus biedt verschillende opties om zelf screenshots te maken en bijzondere momenten vast te leggen. Zo kun je de wereld van Gothic 1 Remake vanuit je favoriete hoek bekijken. Ook keert Marvin Mode terug, een bekende cheatmodus uit de Gothic-reeks. Hiermee kun je onder meer sloten openen, naar andere plekken teleporteren en voorwerpen, personages en wezens oproepen. Dat is handig als je vastzit, maar ook als je zelf wilt experimenteren met de wereld van de game. Ook het uiterlijk van de Nameless Hero krijgt wat extra aandacht. Je kunt hem nu voorzien van een ander kapsel en tatoeages.

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De eerste feature-update voor Gothic 1 Remake is vanaf nu gratis beschikbaar op pc, PlayStation 5 en Xbox Series. Check hier onze Gothic 1 Remake review.

Bron: THQ Nordic
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 227 reviews 3502 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

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Packshot Gothic 1 Remake
Gothic 1 Remake

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Alkimia Interactive

Uitgever

THQ Nordic

Release

5 juni 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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