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Gratis update voor De Sims 4 focust op ouderen

Door Bram Noteboom
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EA en Maxis hebben een nieuwe update uitgebracht die zich focust op de ouderen in De Sims 4. Zowel het aankleden van de mensen zelf als het versieren van de woningen van deze senioren worden onder handen genomen.

De nieuwste update is nu beschikbaar en bevat gratis goodies voor de spelers van De Sims 4. Zo worden nieuwe stijlen voor Creëer-een-Sim toegevoegd. Denk hierbij aan twee nieuwe kapsels, vier verse kledingstukken en vijf nieuwe kleurvarianten van reeds uitgebrachte items, zoals Oma's Jurk, Opa's Hoge Jasje en andere old-school items. Verder wordt De Sims 4 verrijkt met nieuwe knusse decoraties voor Bouwen/Kopen. Elf nieuwe items moeten de huizen van oudere Sims extra karakter bieden, terwijl je ook de Galerie in kan duiken voor vier nieuwe familieverhalen.

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De Sims 4 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en XBOX-consoles.

Bron: Maxis
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5754 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot De Sims 4
Genomineerd
De Sims 4

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Maxis

Uitgever

Electronic Arts

Release

4 september 2014

Platforms

PC
PS4
XONE
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Reacties
Avatar TheGa(y)mer
TheGa(y)mer
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Das lief van EA, dat ze aan de ouderen denken.
En nee, ik hoop niet EA later de stekker uit de SIMS gaat trekken.
Bij mij zit voornamelijk het staatsinvesteringsfonds van Saoedi-Arabië, PIF, mij erg dwars. Ook Affinity Partners, met Jared K, vind ik niet koosjer. Ik snap wel dat ze geld willen verdienen, maar dat gaar ten kosten van andere zaken.

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Avatar stefan52a
stefan52a
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Laatste update voordat EA het slot erop gooit hahah. :P

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