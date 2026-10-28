Gratis update voor De Sims 4 focust op ouderen

EA en Maxis hebben een nieuwe update uitgebracht die zich focust op de ouderen in De Sims 4. Zowel het aankleden van de mensen zelf als het versieren van de woningen van deze senioren worden onder handen genomen.

De nieuwste update is nu beschikbaar en bevat gratis goodies voor de spelers van De Sims 4. Zo worden nieuwe stijlen voor Creëer-een-Sim toegevoegd. Denk hierbij aan twee nieuwe kapsels, vier verse kledingstukken en vijf nieuwe kleurvarianten van reeds uitgebrachte items, zoals Oma's Jurk, Opa's Hoge Jasje en andere old-school items. Verder wordt De Sims 4 verrijkt met nieuwe knusse decoraties voor Bouwen/Kopen. Elf nieuwe items moeten de huizen van oudere Sims extra karakter bieden, terwijl je ook de Galerie in kan duiken voor vier nieuwe familieverhalen.

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De Sims 4 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en XBOX-consoles.