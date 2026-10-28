Gratis update voor De Sims 4 focust op ouderen
EA en Maxis hebben een nieuwe update uitgebracht die zich focust op de ouderen in De Sims 4. Zowel het aankleden van de mensen zelf als het versieren van de woningen van deze senioren worden onder handen genomen.
De nieuwste update is nu beschikbaar en bevat gratis goodies voor de spelers van De Sims 4. Zo worden nieuwe stijlen voor Creëer-een-Sim toegevoegd. Denk hierbij aan twee nieuwe kapsels, vier verse kledingstukken en vijf nieuwe kleurvarianten van reeds uitgebrachte items, zoals Oma's Jurk, Opa's Hoge Jasje en andere old-school items. Verder wordt De Sims 4 verrijkt met nieuwe knusse decoraties voor Bouwen/Kopen. Elf nieuwe items moeten de huizen van oudere Sims extra karakter bieden, terwijl je ook de Galerie in kan duiken voor vier nieuwe familieverhalen.
De Sims 4 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en XBOX-consoles.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Nieuws
Mean Girls en Clueless catwalken gratis naar The Sims 4
Maak je klaar voor drama. Mean Girls en Clueless maken hun opwachting in EA's The Sims 4. Met de kits tover jij je Sim helemaal om tot glamourpoes.0 reacties
-
Nieuws
De Sims 4 krijgt gratis Coach-kleding en nieuwe muziekkit
De Sims 4 krijgt een gratis Coach RePurposed Collectie op 28 juli en de Jamsessie Kit op 23 juli, met muziekdecoratie, meubels en tijdelijk 200 Moola.3 reacties
-
Drie van die
Drie van die: Dingen om te doen met De Sims 4: Bridgerton-kits
Jolien mocht aan de slag met De Sims 4 Lady Bridgertons Maskeradebalmode Kit en Balzaal Kit. Zij geeft drie voorbeelden hoe jij deze nieuwe kits kan...0 reacties
-
Trailer
De Sims 4 krijgt Bridgerton-Kits met baljurken en luxe balzalen
De Sims 4 krijgt speciale Bridgerton-Kits met prachtige baljurken, maskers en luxe balzalen. De nieuwe content verschijnt op 14 mei voor pc en consoles.0 reacties
Das lief van EA, dat ze aan de ouderen denken.
En nee, ik hoop niet EA later de stekker uit de SIMS gaat trekken.
Bij mij zit voornamelijk het staatsinvesteringsfonds van Saoedi-Arabië, PIF, mij erg dwars. Ook Affinity Partners, met Jared K, vind ik niet koosjer. Ik snap wel dat ze geld willen verdienen, maar dat gaar ten kosten van andere zaken.
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.