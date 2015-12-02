GTA: San Andreas HD uitgebracht voor PlayStation 3
Rockstar heeft vanuit het niets GTA: San Andreas HD uitgebracht voor de PlayStation 3. De game verscheen vorig jaar al voor de Xbox 360 en is nu dus ook te downloaden via de PlayStation Store.
GTA: San Andreas HD is een port van de mobiele-versie, die lichtelijk is opgepoetst. De game bevat Trophies en is verder voorzien van een betere draw distance en een 720p resolutie. GTA: San Andreas speelt zich af in de fictieve steden Los Santos, San Fierro en Las Venturas. Hier wil hoofdpersonage Carl 'CJ' Johnson wraak nemen voor de moord op zijn moeder en met de Grove Street Families langzaam de San Andreas-regio overnemen.
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Is eerder een her-uitgave, grafisch niet echt verbetered t.o.v. vorige versies. Maak dan een volledige PS4 / Xbox One remaster versie oid.
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