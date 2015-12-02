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GTA: San Andreas HD uitgebracht voor PlayStation 3

Door Kees Wijnhorst
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Rockstar heeft vanuit het niets GTA: San Andreas HD uitgebracht voor de PlayStation 3. De game verscheen vorig jaar al voor de Xbox 360 en is nu dus ook te downloaden via de PlayStation Store.

GTA: San Andreas HD is een port van de mobiele-versie, die lichtelijk is opgepoetst. De game bevat Trophies en is verder voorzien van een betere draw distance en een 720p resolutie. GTA: San Andreas speelt zich af in de fictieve steden Los Santos, San Fierro en Las Venturas. Hier wil hoofdpersonage Carl 'CJ' Johnson wraak nemen voor de moord op zijn moeder en met de Grove Street Families langzaam de San Andreas-regio overnemen.

Bron: VG247
Packshot Grand Theft Auto: San Andreas
Grand Theft Auto: San Andreas

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Rockstar North

Uitgever

Rockstar Games

Release

29 oktober 2004

Platforms

PC
XB
PS2
X360
PS3
3DS
PS4
Mob
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Reacties
Avatar Simon Kayzel
Simon Kayzel
lvl15 Community Veteraan
2 december 2015 om 17:19 bewerkt

Is eerder een her-uitgave, grafisch niet echt verbetered t.o.v. vorige versies. Maak dan een volledige PS4 / Xbox One remaster versie oid.

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