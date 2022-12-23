Het sneeuwt in GTA Online

Veel spelers zitten er al een flinke tijd op te wachten, maar het is eindelijk zover. Het sneeuwt sinds 22 december in GTA Online! Dat is niet het enige, je kunt nu meedoen aan de uitgezette festiviteiten tijdens het GTA Online Festive Surprise 2022 event!

Het GTA Online Festive Surprise event is voor veel Grand Theft Auto Online-spelers een evenement om op de kalender te zetten. Niet alleen is Los Santos bedekt onder een dikke pak sneeuw, er zijn ook meer dan genoeg activiteiten om aan deel te nemen! Zo zijn er 25 sneeuwpoppen te vinden. Weet je ze allemaal te verwoesten, dan krijg je daar 125.000 dollar en een feestelijke outfit voor terug. Ook ligt "The Gooch" op de loer. Deze creep wacht in de schaduw en is er op uit om jouw waardevolle cash te roven. Als klapper op de vuurpijl vindt er een flink vuurgevecht plaats op de Weazel News Plaza. Stop de dieven en krijg er een vette beloning voor terug.

Natuurlijk is er veel meer te vertellen over de GTA Online Festive Surprise 2022, maar check het vooral zelf! De Festive Surprise 2022 loopt van 22 december tot en met 28 december 2022. Check vooral onze guide over de sneeuw en over wanneer de sneeuw valt in GTA Online!