Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Nintendo Indie World Showcase oktober 2026

Horrorgame The Outlast Trials is nu beschikbaar op Switch 2

Door Amber Linders
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

De horrorgame The Outlast Trials is nu beschikbaar op de Nintendo Switch 2. Je kan nu vanaf het comfort van je bank achternagezeten worden door moordlustige clowns en andere onplezierige figuren of je neemt de ervaring mee on-the-go, dankzij de unieke features van de Nintendo-console.

Hoewel het horrorgenre en het familievriendelijke imago van de Nintendo Switch 2 niet direct hand in hand gaan, gebeurt dat toch in de nieuwste release van The Outlast Trials. Voorheen was de game alleen beschikbaar op de pc, PlayStation- en XBOX-consoles. Vanaf vandaag brengt Red Barrels daar verandering in.

Laat jezelf weer een testpersoon voor de meest vreselijke experimenten worden en geniet van de horror vanaf je favoriete stoel. Los puzzels op, vecht terug, werk samen of alleen en ren weg van de psychopaten. De release vindt plaats op tijd voor Halloween, zodat je lekker kan gaan griezelen. Zorg er alleen wel voor dat je jouw Switch 2 niet op de grond laat vallen wanneer je schrikt.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

The Outlast Trials is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Red Barrels
Amber Linders
Amber Linders Trainee
19 artikelen geplaatst

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot The Outlast Trials
The Outlast Trials

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Red Barrels

Uitgever

Red Barrels

Release

18 mei 2023

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord