Horrorgame The Outlast Trials is nu beschikbaar op Switch 2

De horrorgame The Outlast Trials is nu beschikbaar op de Nintendo Switch 2. Je kan nu vanaf het comfort van je bank achternagezeten worden door moordlustige clowns en andere onplezierige figuren of je neemt de ervaring mee on-the-go, dankzij de unieke features van de Nintendo-console.

Hoewel het horrorgenre en het familievriendelijke imago van de Nintendo Switch 2 niet direct hand in hand gaan, gebeurt dat toch in de nieuwste release van The Outlast Trials. Voorheen was de game alleen beschikbaar op de pc, PlayStation- en XBOX-consoles. Vanaf vandaag brengt Red Barrels daar verandering in.

Laat jezelf weer een testpersoon voor de meest vreselijke experimenten worden en geniet van de horror vanaf je favoriete stoel. Los puzzels op, vecht terug, werk samen of alleen en ren weg van de psychopaten. De release vindt plaats op tijd voor Halloween, zodat je lekker kan gaan griezelen. Zorg er alleen wel voor dat je jouw Switch 2 niet op de grond laat vallen wanneer je schrikt.

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The Outlast Trials is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.