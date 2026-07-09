Coyle keert terug in The Outlast Trials Season 7

Een welbekende schurk staat op het punt terug te keren in The Outlast Trials Season 7. Zijn doel is vrij simpel: het leven zuur maken van de spelers.

Ja, de multiplayer horrorgame The Outlast Trials is alweer toe aan diens zevende seizoen en dit vieren ze met de terugkeer van een iconische bad guy: Sergeant Coyle. Deze ex-militair is de shellshock nog niet te boven, maar zijn therapie is vooral pijnlijk voor de mensen om hem heen. Hij introduceert Project Boneyard; een sadistisch oefenterrein waarin spelers meer kunnen verliezen dan ze dachten dat mogelijk was. Season 7 bevat de nieuwe map Prison Farm, een verse Trial-omgeving, twee frisse MK-Challenges en The Biter; een bijtgrage Ex-Pop vijand.

Verder mogen spelers rekenen op Rig Customization, Knife Customization, Loadout Presets en Mastery Tasks, waardoor je nieuwe tools hebt om de ervaring eigen te maken. De update brengt ook ingrijpende herzieningen met zich mee voor zowel Escalation als Invasion. Verwacht belangrijke aanpassingen die bedoeld zijn om de flow, de structuur en de algehele spelerservaring van beide spelmodi te verbeteren. The Outlast Trials Season 7 lanceert op 14 juli 2026 voor alle beschikbare platformen.

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The Outlast Trials is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en XBOX-consoles.