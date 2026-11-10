James Gunn en Peter Safran stoppen als co-CEO's DC Studios
Vier jaar heeft het mogen duren, maar het doek is gisteren gevallen voor de co-CEO's van DC Studios: James Gunn en Peter Safran. Het duo wordt vervangen door Jeremy Latcham, voormalig Marvel-producent. Lopende projecten van de co-CEO's worden uiteraard nog voortgezet.
Op 9 november 2026 heeft Skydance-CEO David Ellison aangekondigd dat Gunn en Safran na vier jaar als co-CEO's worden vervangen voor Latcham. Gunn en Latcham zijn bekenden van elkaar en hebben eerder samengewerkt aan films zoals Guardians of the Galaxy. Zoals gebruikelijk zal er een transitieperiode plaatsvinden. Latcham bekleedt namelijk pas vanaf 1 december 2026 de rol van ‘President and Chief Creative Officer’ bij DC Studios. Ellison vermeldt hier het volgende over op X:
“James and Peter began a new era for DC Studios, guiding it through a major transformation and bringing audiences fresh chapters of beloved stories, including Superman, Lanterns and Creature Commandos. We’re grateful for the passion and care they brought to this work, and for the lasting mark they’ve left on DC.”
Ook Gunn laat via socials van zich horen. In een uitgebreide post wordt er teruggeblikt vier tumultueuze jaren waarbij Gunn zich door een zakelijke omgeving moest zien te navigeren. Gunn bedankt dan ook mede-CEO Safran voor het opvangen van het corporate geneuzel. Hoewel Gunn bijzonder positief is over de samenwerking met de mensen van DC, lijkt de voormalige co-CEO niet bijzonder rouwig om zijn vertrek. Gunn geeft namelijk aan dat hij niet kan wachten om weer aan de slag te gaan als filmmaker.
Dat wachten hoeft overigens niet lang te duren. Gunn en Safran hebben beiden namelijk nog projecten lopen bij DC waarin ze een uitvoerende rol vervullen. Zo schrijft en regisseert Gunn nog altijd Man of Tomorrow en zijn zowel Gunn als Safran uitvoerend producent van The Batman Part II. Toch is het opvallend dat het duo na vier jaar tijd het veld moet ruimen. Het DC-universum is immers nog volop in ontwikkeling. Of Latcham deze visie gaat (en wil) voortzetten, moet nog blijken.
Wat vinden jullie van de vier jaar van Gunn en Safran bij DC Studios? Heeft het duo het portfolio vooruit weten te helpen? Laat het weten in de reacties!
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Terug naar Marvel dan maar weer. Next gen Guardians of the Galaxy denk ik.
Ik had er geen problemen mee met wat de heren hebben uitgespookt. Heel jammer dat de films zoals Superman, Supergirl e.d. niet zijn aangeslagen. Zelfs het baanbrekende Lanterns kon men niet bekoren. Heel jammer, maar het is wat het is.
Het was wel te verwachten, vanwege de overname/fusie. Dan vallen er slachtoffers en men kiest weer voor een nieuwe richting. Dat is bij elke bedrijf zo.
Gunn heeft er daar ook niks van gebakken. Los van Batman films is bijna alles bij DC gewoon middelmatig. Supergirl, lachwekkend. Superman was kitcherige rommel, ik zit echt nooit op een nieuwe DC film te wachten.
Overigens ook niet echt vaak meer op iets van Marvel, maar daar kijk ik ieder geval nog uit naar Spider-Man en Avengers dus zo af en toe is er nog wel wat leuks.
Ze moeten allemaal eens stoppen met alles zo overdreven complex te maken of te willen linken aan een groter iets. Maak nou eerst eens toffe losse films. Maar het superheldengenre is gewoon zwaar verzadigd. Het gaat niet gebeuren, maar eigenlijk zouden beide bedrijven eens vijf jaar niks uit moeten brengen.
Wat voornamelijk niet heeft geholpen was het overvloed van superhelden films en series, ikzelf en anderen die ik ken zijn na Avengers: Endgame niet meer naar de bioscoop geweest voor zo'n film (met uitzondering de laatste Spiderman) en de series werden te veel om allemaal te volgen en ook niet allemaal even interessant.
De studiobazen hopen nog steeds de hoogtijden terug te halen.
Ik heb de films uit de DC-stal nooit echt leuk gevonden. Vooral de Nolan-trilogie vond ik veel te serieus van aanpak (evenals de recentere The Batman), de tweede met Heath Ledger als the Joker vond ik wél erg sterk, maar dat kwam puur door deze acteur.
Ik vond wat dat betreft de eerste twee delen uit de vorige eeuw van Tim Burton nog de allerbeste verfilmingen. Deze hadden echt nog die flauwe humor en sterke performances van Jack Nicholson en Danny DeVito.
Edit: The Suicide Squad vond ik wel heel erg leuk en grappig! Vooral door Weasel en Polka-Dot Man haha.
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