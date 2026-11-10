James Gunn en Peter Safran stoppen als co-CEO's DC Studios

Vier jaar heeft het mogen duren, maar het doek is gisteren gevallen voor de co-CEO's van DC Studios: James Gunn en Peter Safran. Het duo wordt vervangen door Jeremy Latcham, voormalig Marvel-producent. Lopende projecten van de co-CEO's worden uiteraard nog voortgezet.

Op 9 november 2026 heeft Skydance-CEO David Ellison aangekondigd dat Gunn en Safran na vier jaar als co-CEO's worden vervangen voor Latcham. Gunn en Latcham zijn bekenden van elkaar en hebben eerder samengewerkt aan films zoals Guardians of the Galaxy. Zoals gebruikelijk zal er een transitieperiode plaatsvinden. Latcham bekleedt namelijk pas vanaf 1 december 2026 de rol van ‘President and Chief Creative Officer’ bij DC Studios. Ellison vermeldt hier het volgende over op X:

“James and Peter began a new era for DC Studios, guiding it through a major transformation and bringing audiences fresh chapters of beloved stories, including Superman, Lanterns and Creature Commandos. We’re grateful for the passion and care they brought to this work, and for the lasting mark they’ve left on DC.”

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Ook Gunn laat via socials van zich horen. In een uitgebreide post wordt er teruggeblikt vier tumultueuze jaren waarbij Gunn zich door een zakelijke omgeving moest zien te navigeren. Gunn bedankt dan ook mede-CEO Safran voor het opvangen van het corporate geneuzel. Hoewel Gunn bijzonder positief is over de samenwerking met de mensen van DC, lijkt de voormalige co-CEO niet bijzonder rouwig om zijn vertrek. Gunn geeft namelijk aan dat hij niet kan wachten om weer aan de slag te gaan als filmmaker.

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Dat wachten hoeft overigens niet lang te duren. Gunn en Safran hebben beiden namelijk nog projecten lopen bij DC waarin ze een uitvoerende rol vervullen. Zo schrijft en regisseert Gunn nog altijd Man of Tomorrow en zijn zowel Gunn als Safran uitvoerend producent van The Batman Part II. Toch is het opvallend dat het duo na vier jaar tijd het veld moet ruimen. Het DC-universum is immers nog volop in ontwikkeling. Of Latcham deze visie gaat (en wil) voortzetten, moet nog blijken.

Wat vinden jullie van de vier jaar van Gunn en Safran bij DC Studios? Heeft het duo het portfolio vooruit weten te helpen? Laat het weten in de reacties!