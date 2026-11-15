League of Legends: New Dawn arriveert in 2027

De toekomst van League of Legends is onthuld middels een teasertrailer. In 2027 kunnen spelers aan de slag met New Dawn; de mega-update die de MOBA gaat verrijken met nieuwe content en moderne features.

League of Legends is al decennia lang een begrip in de game-industrie, maar ook Riot Games weet dat het tijd is voor een evolutie. 'Pabro' en 'Meddler' van het LoL-team delen de nieuwste details van League of Legends: New Dawn. Men is van plan om in 2027 deze update door te voeren en het gaat invloed hebben op alle onderdelen van de competitieve multiplayergame. De client, Summoner's Rift, de nieuwe spelerservaring en de gameplay van de diverse (anti-)helden worden onder de loep genomen en naar de moderne tijd gebracht met hernieuwde visuals. Echter, dit is volgens Riot Games slechts 'het begin' om de verhalen van je favoriete personages te ervaren:

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Speel jij nog altijd League of Legends? Wat hoop je te zien van in de toekomst? Laat het ons weten! In januari 2027 wordt League of Legends: New Dawn volledig uit de doeken gedaan en krijgen spelers een kijkje in de gamekeuken om te zien waar de MOBA-game heengaat.