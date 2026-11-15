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League of Legends: New Dawn arriveert in 2027

Door Bram Noteboom
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De toekomst van League of Legends is onthuld middels een teasertrailer. In 2027 kunnen spelers aan de slag met New Dawn; de mega-update die de MOBA gaat verrijken met nieuwe content en moderne features.

League of Legends is al decennia lang een begrip in de game-industrie, maar ook Riot Games weet dat het tijd is voor een evolutie. 'Pabro' en 'Meddler' van het LoL-team delen de nieuwste details van League of Legends: New Dawn. Men is van plan om in 2027 deze update door te voeren en het gaat invloed hebben op alle onderdelen van de competitieve multiplayergame. De client, Summoner's Rift, de nieuwe spelerservaring en de gameplay van de diverse (anti-)helden worden onder de loep genomen en naar de moderne tijd gebracht met hernieuwde visuals. Echter, dit is volgens Riot Games slechts 'het begin' om de verhalen van je favoriete personages te ervaren:

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Speel jij nog altijd League of Legends? Wat hoop je te zien van in de toekomst? Laat het ons weten! In januari 2027 wordt League of Legends: New Dawn volledig uit de doeken gedaan en krijgen spelers een kijkje in de gamekeuken om te zien waar de MOBA-game heengaat.

Bron: Riot Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 182 reviews 5860 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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League of Legends

Ontwikkelaar

Riot Games

Uitgever

Riot Games

Release

29 oktober 2009

Platforms

PC
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Reacties
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl14 High Score Chaser
8 uur geleden

Ik heb het nooit gespeeld, maar ik vond deze trailer van Nevercake altijd wel lollig. "I'm serious. And bad at math."

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Avatar Ascanir
Ascanir
lvl14 High Score Chaser
8 uur geleden

Toevallig zei ik gister nog in een hub dat ik gelukkig genezen was van jarenlang League of Legends spelen 😂. Ik speel het al een paar jaar niet meer, maar die korte gameplay in de trailer vind ik er niet super vernieuwend uitzien eigenlijk. Ik ben wel benieuwd naar de volledige reveal, maar spelen ga ik niet meer doen waarschijnlijk.

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