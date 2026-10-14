League of Legends Classic gaat in januari 2027 offline

Een domper voor de spelers die League of Legends Classic een warm hart toedragen. Riot Games is voornemens de klassieke variant offline te halen. Dit laat men weten via een officiële blogpost.

League of Legends Classic blijft beschikbaar gedurende Season 3 van 2026, maar daarna valt het doek voor de modus die 'de beginjaren van het genre heeft bepaald'. Wanneer het seizoen ten einde komt in januari 2027, gaat Riot Games de klassieke versie offline halen. Is dit een definitief einde? Ja en nee. Hoewel de stekker eruit wordt getrokken, heeft Riot Games wel de intentie om League of Legends Classic terug te brengen, maar dan in een andere vorm. Denk hierbij aan als onderdeel van de tijdelijke events binnen League of Legends. Verder legt de ontwikkelaar meer details uit, zoals de verlengde wachttijden en wat er gaat gebeuren met Act II Classic Battle Pass. Mochten deze details je interesseren, dan kun je via de bronvermelding alle informatie tot je nemen.

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League of Legends is nu beschikbaar voor de pc.