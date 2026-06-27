Riot Games keert spoedig terug naar League of Legends Classic

Middels een korte maar krachtige video-teaser laat Riot Games weten dat League of Legends Classic in de pijplijn zit.

Riot Games stelt zichzelf de volgende vraag: wat als we terug konden gaan? Waar komen we dan terecht? Nou ja, de vraag is niet waar maar wanneer. League of Legends heeft namelijk diverse interpretaties gehad en iedere speler heeft een favoriet tijdperk. Echter, de ontwikkelaar stelt het volgende voor: League of Legends Classic. Terug naar de roots van de MOBA-game met een klassieke line-up aan personages, gamemodi en maps. Details worden voor nu niet vrijgegeven, maar zondag 12 juli om 08:00 wordt de MSI Finals gehouden. Dan krijgt de achterban meer te horen.

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League of Legends is nu te spelen via de pc.