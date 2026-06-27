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Riot Games keert spoedig terug naar League of Legends Classic

Door Bram Noteboom

Middels een korte maar krachtige video-teaser laat Riot Games weten dat League of Legends Classic in de pijplijn zit.

Riot Games stelt zichzelf de volgende vraag: wat als we terug konden gaan? Waar komen we dan terecht? Nou ja, de vraag is niet waar maar wanneer. League of Legends heeft namelijk diverse interpretaties gehad en iedere speler heeft een favoriet tijdperk. Echter, de ontwikkelaar stelt het volgende voor: League of Legends Classic. Terug naar de roots van de MOBA-game met een klassieke line-up aan personages, gamemodi en maps. Details worden voor nu niet vrijgegeven, maar zondag 12 juli om 08:00 wordt de MSI Finals gehouden. Dan krijgt de achterban meer te horen.

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League of Legends is nu te spelen via de pc.

Bron: Riot Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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League of Legends

Ontwikkelaar

Riot Games

Uitgever

Riot Games

Release

29 oktober 2009

Platforms

PC
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