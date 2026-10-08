Leak: Let op: Nieuwe GTA 6-leak van dertig minuten gaat rond

Iedereen die geen spoilers voor het aankomende GTA 6 wil, kan beter even van social media blijven. Cyberleak, de leaker die eerder het internet op zijn kop zette met diverse GTA 6-leaks, heeft namelijk dertig minuten aan beeldmateriaal online gezet.

Even was het lekker rustig. Rockstar had immers de wind uit de zeilen van de leaker genomen door een extended look van Grand Theft Auto 6 uit te zenden. Toch heeft dat de leaker er niet van weerhouden om nieuwe beelden online te zetten. Met ruim dertig minuten aan beeldmateriaal gonst het op het internet van diverse clips met kersverse gameplay. Wijzelf gaan deze niet plaatsen of toelichten. De releasedatum ligt immers zo dichtbij dat spoilers van dit formaat zonde zijn. Mocht je jezelf er niet van kunnen weerhouden om te kijken wat er allemaal te zien is, dan zijn diverse social media de aangewezen plekken om deze te vinden.

Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series. Staat jouw GTA 6-pre-order al?