Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

The Triple-i Initiative 2026

Leak: Let op: Nieuwe GTA 6-leak van dertig minuten gaat rond

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Iedereen die geen spoilers voor het aankomende GTA 6 wil, kan beter even van social media blijven. Cyberleak, de leaker die eerder het internet op zijn kop zette met diverse GTA 6-leaks, heeft namelijk dertig minuten aan beeldmateriaal online gezet.

Even was het lekker rustig. Rockstar had immers de wind uit de zeilen van de leaker genomen door een extended look van Grand Theft Auto 6 uit te zenden. Toch heeft dat de leaker er niet van weerhouden om nieuwe beelden online te zetten. Met ruim dertig minuten aan beeldmateriaal gonst het op het internet van diverse clips met kersverse gameplay. Wijzelf gaan deze niet plaatsen of toelichten. De releasedatum ligt immers zo dichtbij dat spoilers van dit formaat zonde zijn. Mocht je jezelf er niet van kunnen weerhouden om te kijken wat er allemaal te zien is, dan zijn diverse social media de aangewezen plekken om deze te vinden.

GTA 6 Tijdelijke trends

Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series. Staat jouw GTA 6-pre-order al?

Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2753 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel

Deze game kopen

Deze webshoplinks zijn affiliate links.

bol.com

Grand Theft Auto VI - PS5 - Code in a box

Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 79,99 Naar bol.com
bol.com

Grand Theft Auto VI - Xbox Series X|S - Code in a box

Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 79,99 Naar bol.com
Coolblue NL

Grand Theft Auto VI (GTA 6) PS5 - Code in the Box

Pre-order

€ 79,99 Naar Coolblue NL
Coolblue NL

Grand Theft Auto VI (GTA 6) Xbox Series X - Code in the Box

Pre-order

€ 79,99 Naar Coolblue NL
bol.com

Grand Theft Auto VI: The Album

Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 36,99 Naar bol.com
bol.com

Grand Theft Auto VI: The Album

Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 19,99 Naar bol.com
Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl15 Community Veteraan
5 uur geleden

Huh, hij was zo lang weg, ik dacht dat ie gepakt was. Toch niet? Vaag. Ik hoef t ook niet te zien zelf. Ga de game niet halen en t boeit me niet genoeg.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl19 Endgamer
5 uur geleden

Gewoon wachten op 19 november. Hoe minder je nu ziet hoe meer impact het de 19e heeft.

0
Avatar Daydreamer
Daydreamer
lvl8 Achievement Hunter
6 uur geleden

Wel nieuwsgierig maar ik hou me in. Heb gta6 namelijk net gekocht. Geen zin spoilers wel heel veel zin in de game!

0
Avatar Kluut
Kluut
lvl12 Clout Farmer
6 uur geleden

The extended leek schijnt story spoilers te bevatten. Ik begrijp echt niet dat mensen dat willen zien.

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl13 Meta Builder
6 uur geleden

Het verbaast me eigenlijk wel dat hij nog steeds niet gepakt is.

0
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl16 Legend in the Making
6 uur geleden

Oké, ik blijf vanaf nu weg van Reddit en andere kanalen buiten Gameliner. Bedankt voor de waarschuwing, redactie!

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl15 Community Veteraan
6 uur geleden

Ik support dit soort leakers niet. Not interested. Daarbij heeft Rockstar een maand geleden genoeg zelf laten zien, ik heb eigenlijk wel genoeg info nu en wacht die anderhalve maand mooi af.

0
Avatar Jeffreydr
Jeffreydr
lvl3 XP Farmer
6 uur geleden

Nare vent.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord