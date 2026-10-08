Leak: Let op: Nieuwe GTA 6-leak van dertig minuten gaat rond
Iedereen die geen spoilers voor het aankomende GTA 6 wil, kan beter even van social media blijven. Cyberleak, de leaker die eerder het internet op zijn kop zette met diverse GTA 6-leaks, heeft namelijk dertig minuten aan beeldmateriaal online gezet.
Even was het lekker rustig. Rockstar had immers de wind uit de zeilen van de leaker genomen door een extended look van Grand Theft Auto 6 uit te zenden. Toch heeft dat de leaker er niet van weerhouden om nieuwe beelden online te zetten. Met ruim dertig minuten aan beeldmateriaal gonst het op het internet van diverse clips met kersverse gameplay. Wijzelf gaan deze niet plaatsen of toelichten. De releasedatum ligt immers zo dichtbij dat spoilers van dit formaat zonde zijn. Mocht je jezelf er niet van kunnen weerhouden om te kijken wat er allemaal te zien is, dan zijn diverse social media de aangewezen plekken om deze te vinden.
Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series. Staat jouw GTA 6-pre-order al?
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Gewoon wachten op 19 november. Hoe minder je nu ziet hoe meer impact het de 19e heeft.
Wel nieuwsgierig maar ik hou me in. Heb gta6 namelijk net gekocht. Geen zin spoilers wel heel veel zin in de game!
Oké, ik blijf vanaf nu weg van Reddit en andere kanalen buiten Gameliner. Bedankt voor de waarschuwing, redactie!
Ik support dit soort leakers niet. Not interested. Daarbij heeft Rockstar een maand geleden genoeg zelf laten zien, ik heb eigenlijk wel genoeg info nu en wacht die anderhalve maand mooi af.
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