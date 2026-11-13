Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection in aantocht

Lucky Luke, de man die sneller schiet dan zijn schaduw, is binnenkort te bewonderen in The Lonesome Cowboy Collection. Deze bundel brengt oude klassiekers naar moderne hardware.

En wie is de poor lonesome cowboy, a long way from home verantwoordelijk voor dit project? Niemand minder dan Atari. Zij gaan aan de haal met het welbekende kindje van de Franse stripschrijver René Goscinny en Belgische tekenaar Morris. Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection bevat zes klassieke Lucky Luke-titels voor consoles en handhelds:

Lucky Luke (Game Boy Color, 1996)

Lucky Luke (SNES, 1997)

Lucky Luke: On the Daltons Trail (PlayStation, 1998)

Lucky Luke: Desperado Train (Game Boy Color, 2000)

Lucky Luke: Western Fever (PlayStation, 2001)

Lucky Luke: Wanted! (Game Boy Advance, 2001)

Alle games in de collectie zijn uiteraard voorzien van moderne verbeteringen, zoals save states, achievements, visuele filters, aanpasbare schermranden, tutorials en instelbare besturing. Verder kun je in first-person de Frontier opzoeken, waarin je extra content kan ontgrendelen, zoals vintage stripomslagen, zeldzame concept art, soundtrack-jukeboxen en nog veel meer. Als ik de vergelijking zou moeten trekken, dan kan je kijken naar Mortal Kombat's The Crypt, maar dan met iets meer interactieviteit, aangezien je mee kan doen aan schietminigames, dynamiet kan inzetten om obstakels te ruimen en verzamelobjecten, zoals opsporingsposters, kan binnenhengelen.

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Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.