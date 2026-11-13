Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection in aantocht
Lucky Luke, de man die sneller schiet dan zijn schaduw, is binnenkort te bewonderen in The Lonesome Cowboy Collection. Deze bundel brengt oude klassiekers naar moderne hardware.
En wie is de poor lonesome cowboy, a long way from home verantwoordelijk voor dit project? Niemand minder dan Atari. Zij gaan aan de haal met het welbekende kindje van de Franse stripschrijver René Goscinny en Belgische tekenaar Morris. Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection bevat zes klassieke Lucky Luke-titels voor consoles en handhelds:
- Lucky Luke (Game Boy Color, 1996)
- Lucky Luke (SNES, 1997)
- Lucky Luke: On the Daltons Trail (PlayStation, 1998)
- Lucky Luke: Desperado Train (Game Boy Color, 2000)
- Lucky Luke: Western Fever (PlayStation, 2001)
- Lucky Luke: Wanted! (Game Boy Advance, 2001)
Alle games in de collectie zijn uiteraard voorzien van moderne verbeteringen, zoals save states, achievements, visuele filters, aanpasbare schermranden, tutorials en instelbare besturing. Verder kun je in first-person de Frontier opzoeken, waarin je extra content kan ontgrendelen, zoals vintage stripomslagen, zeldzame concept art, soundtrack-jukeboxen en nog veel meer. Als ik de vergelijking zou moeten trekken, dan kan je kijken naar Mortal Kombat's The Crypt, maar dan met iets meer interactieviteit, aangezien je mee kan doen aan schietminigames, dynamiet kan inzetten om obstakels te ruimen en verzamelobjecten, zoals opsporingsposters, kan binnenhengelen.
Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Ik denk niet dat ik ooit een Lucky Luke game gespeeld maar ik ben wel liefhebber van de strips. Misschien dat ik deze misschien ooit wel eens op de kop tik.
Nooit geweten dat daar games van waren en waren die goed 🤷♂️?
Vroeger altijd genoten van de tekenfilms en strips , hele leuke humor voor jong en oud !
(Lucky) Leuk!
Ik heb Western Fever vroeger op PC gespeeld, was toen best een geinig spelletje, vooral gezien ik toen nog te jong was om echte shooters te spelen. De visuele stijl is ook verrassend goed oud geworden.
Voor een klein prijsje wil ik deze bundel misschien nog wel eens halen.
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