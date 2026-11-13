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Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection in aantocht

Door Bram Noteboom
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Lucky Luke, de man die sneller schiet dan zijn schaduw, is binnenkort te bewonderen in The Lonesome Cowboy Collection. Deze bundel brengt oude klassiekers naar moderne hardware.

En wie is de poor lonesome cowboy, a long way from home verantwoordelijk voor dit project? Niemand minder dan Atari. Zij gaan aan de haal met het welbekende kindje van de Franse stripschrijver René Goscinny en Belgische tekenaar Morris. Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection bevat zes klassieke Lucky Luke-titels voor consoles en handhelds:

  • Lucky Luke (Game Boy Color, 1996)
  • Lucky Luke (SNES, 1997)
  • Lucky Luke: On the Daltons Trail (PlayStation, 1998)
  • Lucky Luke: Desperado Train (Game Boy Color, 2000)
  • Lucky Luke: Western Fever (PlayStation, 2001)
  • Lucky Luke: Wanted! (Game Boy Advance, 2001)

Alle games in de collectie zijn uiteraard voorzien van moderne verbeteringen, zoals save states, achievements, visuele filters, aanpasbare schermranden, tutorials en instelbare besturing. Verder kun je in first-person de Frontier opzoeken, waarin je extra content kan ontgrendelen, zoals vintage stripomslagen, zeldzame concept art, soundtrack-jukeboxen en nog veel meer. Als ik de vergelijking zou moeten trekken, dan kan je kijken naar Mortal Kombat's The Crypt, maar dan met iets meer interactieviteit, aangezien je mee kan doen aan schietminigames, dynamiet kan inzetten om obstakels te ruimen en verzamelobjecten, zoals opsporingsposters, kan binnenhengelen.

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Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.

Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 182 reviews 5852 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection
Lucky Luke: The Lonesome Cowboy Collection

Ontwikkelaar

Graphite Lab, Implicit Conversions

Uitgever

Atari, Infogrames

Release

-

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar JustB
JustB
lvl15 Community Veteraan
5 minuten geleden

Was altijd een fan van de strips en de Snes en PS1 games heb ik wel gespeeld. Leuke games maar heb die nog orgineel in huis dus deze collectie zou ik links laten liggen.

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl17 Final Form
1 uur geleden

Ik denk niet dat ik ooit een Lucky Luke game gespeeld maar ik ben wel liefhebber van de strips. Misschien dat ik deze misschien ooit wel eens op de kop tik.

0
Avatar zeroday
zeroday
lvl4 Reply Goblin
1 uur geleden

Nice!

0
Avatar Broodje8bit
Broodje8bit
lvl11 Commander
1 uur geleden

Nooit geweten dat daar games van waren en waren die goed 🤷‍♂️?
Vroeger altijd genoten van de tekenfilms en strips , hele leuke humor voor jong en oud !

0
Avatar TheLastOttoman
TheLastOttoman
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Altijd wel leuk de Daltons😭🤣🤣

0
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl16 Legend in the Making
2 uur geleden

(Lucky) Leuk!

Ik heb Western Fever vroeger op PC gespeeld, was toen best een geinig spelletje, vooral gezien ik toen nog te jong was om echte shooters te spelen. De visuele stijl is ook verrassend goed oud geworden.

Voor een klein prijsje wil ik deze bundel misschien nog wel eens halen.

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