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Marvel Cosmic Invasion krijgt rogueliteachtige modus

Door Rudy Wijnberg
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Dotemu heeft wat lekkers op het vuur staan met de tweede DLC voor Marvel Cosmic Invasion. Siege of Castle Doom introduceert namelijk niet alleen nieuwe personages, maar ook nog eens een compleet nieuwe modus.

Met Avengers: Doomsday in aantocht kan het niet anders dan dat we veel meer van Victor von Doom te zien krijgen. Zo ook in Marvel Cosmic Invasion. De sidescrolling beat 'em up van ontwikkelaar Tribute Games en uitgever Dotemu wordt namelijk op 10 november 2026 voorzien van The Siege of Castle Doom. Via de DLC ontgrendel je Susan Storm en Victor von Doom, oftewel Invisible Woman en Doctor Doom.

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Dat is echter niet alles. De DLC komt met een complete modus waarin we Castle Doom bestormen in een haast rogueliteachtige setting. Hierin racen we tegen de klok, of in dit geval 'Siege Gauge', en dienen we Doom zo snel mogelijk te bereiken. Met ieder level dat je weet te voltooien, ontgrendel je perks en power-ups waarmee je telkens beter bestand bent tegen de vijanden die je te wachten staan. Daarnaast is het mogelijk om in Reed's Lab permanente upgrades uit te rusten. Hierdoor voelt een nieuwe run keer op keer fris aan.

Dotemu heeft reeds bevestigd dat het hierbij om betaalde DLC gaat. Hoeveel Marvel Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom gaat kosten, is momenteel onbekend.

Bron: Dotemu
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2841 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Marvel Cosmic Invasion
Marvel Cosmic Invasion

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Tribute Games Inc.

Uitgever

Dotemu

Release

1 december 2025

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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