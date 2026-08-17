MARVEL Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom-DLC in aantocht

Alle hens aan dek voor Marvel! MARVEL Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom is de nieuwste DLC voor de brawler en de timing is niet verrassend.

Ja, iedereen die dol is op superhelden weet natuurlijk wat er eind dit jaar staat te gebeuren. Avengers: Doomsday verschijnt op 18 december 2026 wereldwijd in de bioscoop en natuurlijk hoopt elk stukje Marvel-media een graantje mee te pikken en vice versa extra hype op te bouwen. Zo ook de ontwikkelaars bij Dotemu, want ze komen met een nieuwe uitbreiding op de proppen voor MARVEL Cosmic Invasion, genaamd The Siege of Castle Doom. In deze aankomende premium uitbreiding speelt de welbekende Doctor Doom een centrale rol in een gloednieuwe gamemodus, die samen met twee nieuwe speelbare personages wordt geïntroduceerd. De expansie verschijnt deze herfst voor de pc en consoles, waarschijnlijk dus een tandje eerder dan de film.

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MARVEL Cosmic Invasion is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.