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MARVEL Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom-DLC in aantocht

Door Bram Noteboom
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Alle hens aan dek voor Marvel! MARVEL Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom is de nieuwste DLC voor de brawler en de timing is niet verrassend.

Ja, iedereen die dol is op superhelden weet natuurlijk wat er eind dit jaar staat te gebeuren. Avengers: Doomsday verschijnt op 18 december 2026 wereldwijd in de bioscoop en natuurlijk hoopt elk stukje Marvel-media een graantje mee te pikken en vice versa extra hype op te bouwen. Zo ook de ontwikkelaars bij Dotemu, want ze komen met een nieuwe uitbreiding op de proppen voor MARVEL Cosmic Invasion, genaamd The Siege of Castle Doom. In deze aankomende premium uitbreiding speelt de welbekende Doctor Doom een centrale rol in een gloednieuwe gamemodus, die samen met twee nieuwe speelbare personages wordt geïntroduceerd. De expansie verschijnt deze herfst voor de pc en consoles, waarschijnlijk dus een tandje eerder dan de film.

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MARVEL Cosmic Invasion is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Dotemu
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Marvel Cosmic Invasion
Marvel Cosmic Invasion

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Tribute Games Inc.

Uitgever

Dotemu

Release

1 december 2025

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl11 Commander
12 uur geleden

Wel leuk dlc lijkt me zo alleen was ik helaas best gauw klaar me de game. Speel dit soort games best veel en speel ze meerdere keren door, maar bij deze game had ik dat gewoon niet.

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