Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Street Fighter-film omarmt zijn over-the-top karakter

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Op 16 oktober 2026 verschijnt Street Fighter in de bioscoop. De film lijkt een heerlijke throwback naar de jaren 80 en 90 te worden, waarbij de nodige cringe juist wordt omarmd. Zo blijkt ook uit onderstaand kijkje achter de schermen, waarin diverse acteurs uitweiden over hun ervaring met de franchise.

De Street Fighter-film kent een rijke cast vol excentrieke persoonlijkheden. Zo zien we onder anderen Jason Momoa in de rol van Blanka, Cody Rhodes als Guile, Olivier 'The Dutch Giant' Richters als Zangief en 50 Cent als Balrog. Capcoms fightinggame vereist echter een nogal specifieke aanpak. De game staat immers bekend als een fighter met een serieus verhaal vol opmerkelijke gebeurtenissen, absurde plottwists en de nodige actie. Liefde voor de franchise lijkt dan ook een belangrijke rol te hebben gespeeld tijdens de productie. Tenminste, zo blijkt uit onderstaande trailer vol behind-the-scenesbeeldmateriaal.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Street Fighter verschijnt op 16 oktober wereldwijd in de bioscoop.

Bron: Paramount Pictures
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2726 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden

Ik heb zoveel zin in Street fighter. Van Mortal Kombat 2 heb ik ook al zoveel genoten ( die ik in mijn review een 8 geef). Sowieso is dit een goed jaar qua mijn jeugd herleven Masters of the Universe (die ik in mijn review een 8,2 geef) was ookal geweldig, zeker Jared Leto als Skeletor

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord