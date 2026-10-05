Street Fighter-film omarmt zijn over-the-top karakter
Op 16 oktober 2026 verschijnt Street Fighter in de bioscoop. De film lijkt een heerlijke throwback naar de jaren 80 en 90 te worden, waarbij de nodige cringe juist wordt omarmd. Zo blijkt ook uit onderstaand kijkje achter de schermen, waarin diverse acteurs uitweiden over hun ervaring met de franchise.
De Street Fighter-film kent een rijke cast vol excentrieke persoonlijkheden. Zo zien we onder anderen Jason Momoa in de rol van Blanka, Cody Rhodes als Guile, Olivier 'The Dutch Giant' Richters als Zangief en 50 Cent als Balrog. Capcoms fightinggame vereist echter een nogal specifieke aanpak. De game staat immers bekend als een fighter met een serieus verhaal vol opmerkelijke gebeurtenissen, absurde plottwists en de nodige actie. Liefde voor de franchise lijkt dan ook een belangrijke rol te hebben gespeeld tijdens de productie. Tenminste, zo blijkt uit onderstaande trailer vol behind-the-scenesbeeldmateriaal.
Street Fighter verschijnt op 16 oktober wereldwijd in de bioscoop.
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