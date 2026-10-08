MARVEL Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom-DLC lanceert in november 2026

In de aanloop naar de Avengers: Doomsday-film brengt Dotemu de MARVEL Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom-DLC uit. De additionele content komt op 10 november 2026 te verschijnen voor alle platformen.

Met een speelbare Doctor Doom en The Fantastic Four's Susan Storm wordt het roster verder aangevuld met favoriete personages van de vele Marvel-fans. The Invisible Woman kan, ondanks wat de naam wellicht doet vermoeden, niet onzichtbaar worden op het slagveld, maar ze hanteert light-bending powers en force field manipulation om zo vijanden tot moes kan slaan. Doctor Doom gebruikt daarentegen zijn technologische expertise om hardhandig opponenten uit de weg te ruimen. Samen vormen ze een rijke aanvulling voor de spelers die MARVEL Cosmic Invasion niet weg kunnen leggen of juist een reden zoeken om terug te keren.

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MARVEL Cosmic Invasion is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.