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MARVEL Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom-DLC lanceert in november 2026

Door Bram Noteboom
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In de aanloop naar de Avengers: Doomsday-film brengt Dotemu de MARVEL Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom-DLC uit. De additionele content komt op 10 november 2026 te verschijnen voor alle platformen.

Met een speelbare Doctor Doom en The Fantastic Four's Susan Storm wordt het roster verder aangevuld met favoriete personages van de vele Marvel-fans. The Invisible Woman kan, ondanks wat de naam wellicht doet vermoeden, niet onzichtbaar worden op het slagveld, maar ze hanteert light-bending powers en force field manipulation om zo vijanden tot moes kan slaan. Doctor Doom gebruikt daarentegen zijn technologische expertise om hardhandig opponenten uit de weg te ruimen. Samen vormen ze een rijke aanvulling voor de spelers die MARVEL Cosmic Invasion niet weg kunnen leggen of juist een reden zoeken om terug te keren.

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MARVEL Cosmic Invasion is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Dotemu
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5632 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Marvel Cosmic Invasion
Marvel Cosmic Invasion

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Tribute Games Inc.

Uitgever

Dotemu

Release

1 december 2025

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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