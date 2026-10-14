Metro 2039 pre-order trailer toont nieuwe beelden

Het is vanaf nu mogelijk om een pre-order te plaatsen voor Metro 2039. Dit nieuws wordt gevierd met een nieuwe trailer, waarin niet eerder vertoonde beelden van de grauwe first-person shooter worden onthuld.

4A Games heeft het er maar druk mee. Metro 2039 is de volgende stap in de legendarische franchise en de eerste reacties zijn behoorlijk enthousiast. In onze Metro 2039 hands-on preview lieten we het al weten, maar 4A Games heeft potentieel goud in handen. De onderstaande trailer toont vergelijkbare quotes van andere outlets, terwijl ze ook hier en daar strooien met nieuwe gameplaybeelden. Verder worden de diverse edities uit de doeken gedaan. De Deluxe Edition biedt spelers een verhalende expansie, digitaal kunstboek en de digitale soundtrack, terwijl de Collector's Edition nog een draagbare Spartan Helmet, steelcase en hardback kunstboek erbij toevoegt.

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Metro 2039 is beschikbaar vanaf 4 februari 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.