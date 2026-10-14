Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Metro 2039 pre-order trailer toont nieuwe beelden

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Het is vanaf nu mogelijk om een pre-order te plaatsen voor Metro 2039. Dit nieuws wordt gevierd met een nieuwe trailer, waarin niet eerder vertoonde beelden van de grauwe first-person shooter worden onthuld.

4A Games heeft het er maar druk mee. Metro 2039 is de volgende stap in de legendarische franchise en de eerste reacties zijn behoorlijk enthousiast. In onze Metro 2039 hands-on preview lieten we het al weten, maar 4A Games heeft potentieel goud in handen. De onderstaande trailer toont vergelijkbare quotes van andere outlets, terwijl ze ook hier en daar strooien met nieuwe gameplaybeelden. Verder worden de diverse edities uit de doeken gedaan. De Deluxe Edition biedt spelers een verhalende expansie, digitaal kunstboek en de digitale soundtrack, terwijl de Collector's Edition nog een draagbare Spartan Helmet, steelcase en hardback kunstboek erbij toevoegt.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Metro 2039 is beschikbaar vanaf 4 februari 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: 4A Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5667 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Metro 2039
Metro 2039

Ontwikkelaar

4A Games

Uitgever

Deep Silver

Release

4 februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Hoef niks meer te zien van deze game. De summer game fest trailer was genoeg.

Dag 1, blind in gaan, lampen uit, en genieten van deze game. Wordt een zeer leuke tijd :-)

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
5 uur geleden

The Rock lijkt dit heel vet, maar waar haalt The Great One alle tijd vandaan 😅

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord