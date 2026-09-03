PlayStation 5 Pro-gameplay van Metro 2039 getoond
De sfeervolle first-person shooter Metro 2039 maakte een opkomst tijdens de State of Play. Check hier de eerste PS5 Pro-gameplay en releasedatum!
Het Oekraïense 4A Games maakt een bloedstollende opkomst tijdens de State of Play met kersverse gameplay van de grauwe survival-FPS. De spelers die bekend zijn met de franchise weten dat deze serie het altijd moest hebben van atmosfeer en puike visuals; iets wat geheel tot z'n recht komt in de nieuwste trailer. De gameplay is namelijk opgenomen op de PlayStation 5 Pro, dus dan weet je precies hoe goed de game eruit kan komen te zien wanneer deze komt te verschijnen volgend jaar. Over die felbegeerde releasedatum gesproken: die is zojuist bekendgemaakt. De beloofde februari-releasewindow lijkt te worden gehaald.
Metro 2039 is beschikbaar vanaf 4 februari 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Game ziet er zo ontzettens goed en sfeervol uit.
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