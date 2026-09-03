Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

PlayStation 5 Pro-gameplay van Metro 2039 getoond

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

De sfeervolle first-person shooter Metro 2039 maakte een opkomst tijdens de State of Play. Check hier de eerste PS5 Pro-gameplay en releasedatum!

Het Oekraïense 4A Games maakt een bloedstollende opkomst tijdens de State of Play met kersverse gameplay van de grauwe survival-FPS. De spelers die bekend zijn met de franchise weten dat deze serie het altijd moest hebben van atmosfeer en puike visuals; iets wat geheel tot z'n recht komt in de nieuwste trailer. De gameplay is namelijk opgenomen op de PlayStation 5 Pro, dus dan weet je precies hoe goed de game eruit kan komen te zien wanneer deze komt te verschijnen volgend jaar. Over die felbegeerde releasedatum gesproken: die is zojuist bekendgemaakt. De beloofde februari-releasewindow lijkt te worden gehaald.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Metro 2039 is beschikbaar vanaf 4 februari 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: State of Play
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5409 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Metro 2039
Metro 2039

Ontwikkelaar

4A Games

Uitgever

Deep Silver

Release

Februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
17 minuten geleden

Game ziet er zo ontzettens goed en sfeervol uit.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl17 Final Form
59 minuten geleden

Ook deze game wordt iets te vaak getoond nu.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord