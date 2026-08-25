4A Games toont bloedstollende gameplay van Metro 2039
Tijdens gamescom 2026 Opening Night Live kwam het Oekraïense 4A Games het podium op om gloednieuwe gameplay van Metro 2039 te onthullen. Check hieronder de nieuwe beelden.
Jon Bloch en Pavel Ulmer komen het podium op met een glasheldere boodschap: Metro 2039 is niet zomaar een nieuwe entree in de langlopende franchise. Het is een duisterder, grauwer verhaal, waarin spelers zichzelf gaan tegenkomen, aldus 4A Games. Het nieuwe beeldmateriaal liegt er niet om: radiatie, monsters en onconventionele wapens staan centraal, al is het thema van de game ook duidelijk. De gruwelijke dingen die mensen doen, vervullen een belangrijke rol in het narratief. Hoe je daarmee omgaat, is geheel aan jezelf. Met het mes tussen de tanden wordt in ieder geval aangeraden.
Metro 2039 is beschikbaar in februari 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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