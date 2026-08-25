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gamescom 2026

4A Games toont bloedstollende gameplay van Metro 2039

Door Bram Noteboom
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Tijdens gamescom 2026 Opening Night Live kwam het Oekraïense 4A Games het podium op om gloednieuwe gameplay van Metro 2039 te onthullen. Check hieronder de nieuwe beelden.

Jon Bloch en Pavel Ulmer komen het podium op met een glasheldere boodschap: Metro 2039 is niet zomaar een nieuwe entree in de langlopende franchise. Het is een duisterder, grauwer verhaal, waarin spelers zichzelf gaan tegenkomen, aldus 4A Games. Het nieuwe beeldmateriaal liegt er niet om: radiatie, monsters en onconventionele wapens staan centraal, al is het thema van de game ook duidelijk. De gruwelijke dingen die mensen doen, vervullen een belangrijke rol in het narratief. Hoe je daarmee omgaat, is geheel aan jezelf. Met het mes tussen de tanden wordt in ieder geval aangeraden.

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Metro 2039 is beschikbaar in februari 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Opening Night Live
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5366 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Metro 2039
Metro 2039

Ontwikkelaar

4A Games

Uitgever

Deep Silver

Release

Februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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