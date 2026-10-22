Microsoft maakt prijzen voor Xbox Cloud Playtime bekend
Eerder dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat Xbox Cloud spoedig niet langer onbeperkt bruikbaar is binnen bepaalde Xbox Game Pass-abonnementen. De cloudservice schroeft het aantal uren terug naar een maximum van vijftien uur voor Xbox Game Pass Ultimate-abonnees. Voor Xbox Insiders is de verkoop van toegangspakketten, genaamd Cloud Playtime, gestart. Hierbij kost het duurste pakket $11,99.
Xbox Insiders hebben nu toegang tot Cloud Playtime, een service waarvoor Xbox-spelers geen Xbox Game Pass hoeven te hebben om gebruik te maken van de Cloud-service. Cloud Playtime stelt gebruikers in staat om een aantal uren Xbox Cloud te kopen. Het gaat hierbij dus geenszins over Game Pass, maar puur over het streaming product. Om daar gebruik van te kunnen maken, dien je over Game Pass of eigen games te beschikken. Cloud Playtime bestaat uit drie verschillende tiers, oplopend in uren maar ook in prijs. Let wel op: het gaat hierbij om introductietarieven. Dat Xbox deze naamgeving heeft gebruikt, impliceert dat de bedragen gaan veranderen bij daadwerkelijke lancering. Het gaat daarbij om de volgende speelduur en prijzen:
- 10 uur voor $ 3,99
- 25 uur voor $ 7,99
- 50 uur voor $ 11,99
Belangrijk om te noteren is dat het hierbij gaat om een advertentievrij model. Spelers die dus gebruikmaken van deze Cloud Playtime, krijgen geen advertenties voorgeschoteld. Daarnaast blijven ongebruikte uren van jou. Deze komen niet te vervallen bij het verstrijken van de maand. Overigens kunnen gebruikers wel te maken krijgen met wachttijden tijdens piekuren, hoewel Xbox claimt dat deze wachttijd steeds korter wordt.
Momenteel is Cloud Playtime enkel beschikbaar voor Xbox Insiders. Deze testfase loopt doorgaans voor op de reguliere lancering. Zo ook in dit geval. Xbox heeft namelijk eerder aangekondigd dat de wijziging omtrent de beschikbare speeluren voor Cloud Gaming onder Xbox Game Pass vanaf november ingaat.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Leak
Mass Effect 5 trailer lekt na sluiting BioWare
Na de sluiting van ontwikkelstudio BioWare, lekt een trailer van wat de nieuwe Mass Effect moest worden.4 reacties
-
Trailer
Fallout 76 laat huisdieren meevechten in nieuwe update
Met de World Pets update hoeven je huisdieren in Fall-out 76 niet meer in je kamp te blijven, maar kunnen ze mee op avontuur.0 reacties
-
Nieuws
Valor Mortis maakt al na zeven dagen winst
Valor Mortis doet het erg goed. De soulslike heeft na de eerste week al de productiekosten terugverdiend.0 reacties
-
Industrie
Capcom-lek treft gegevens van ruim 11 miljoen accounts
Een groot datalek bij Capcom heeft ervoor gezorgd dat e-mailadressen en meer gegevens van ruim 11 miljoen accounts zijn ingezien.3 reacties
Hmmm stel dat je sommige high end games wil spelen maar geen nieuwe hardware koopt, dan kom je met 10 a 20 uur per week toch wel een aardig eind.
Koop dan 50 uur per keer, uren neem je toch mee. Dan heb je 52 x 15 uur per jaar nodig. Dat is 780 uur. Is 15.6 x 11.99 = 187 euro per jaar...
De goedkoopste optie voor een beetje high end hardware is nu denk ik de xbox series x, en die is al gauw 950 euro.
Kun je op deze manier dan dus 5 jaar voor gamen...
Ow man ik vind het echt verschrikkelijk dat ze ook advertenties er in verwerken... En 10 uur.. als je met een beetje regel maar gamed. Heb je dat 1 week er al uit.......
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.