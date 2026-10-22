Microsoft maakt prijzen voor Xbox Cloud Playtime bekend

Eerder dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat Xbox Cloud spoedig niet langer onbeperkt bruikbaar is binnen bepaalde Xbox Game Pass-abonnementen. De cloudservice schroeft het aantal uren terug naar een maximum van vijftien uur voor Xbox Game Pass Ultimate-abonnees. Voor Xbox Insiders is de verkoop van toegangspakketten, genaamd Cloud Playtime, gestart. Hierbij kost het duurste pakket $11,99.

Xbox Insiders hebben nu toegang tot Cloud Playtime, een service waarvoor Xbox-spelers geen Xbox Game Pass hoeven te hebben om gebruik te maken van de Cloud-service. Cloud Playtime stelt gebruikers in staat om een aantal uren Xbox Cloud te kopen. Het gaat hierbij dus geenszins over Game Pass, maar puur over het streaming product. Om daar gebruik van te kunnen maken, dien je over Game Pass of eigen games te beschikken. Cloud Playtime bestaat uit drie verschillende tiers, oplopend in uren maar ook in prijs. Let wel op: het gaat hierbij om introductietarieven. Dat Xbox deze naamgeving heeft gebruikt, impliceert dat de bedragen gaan veranderen bij daadwerkelijke lancering. Het gaat daarbij om de volgende speelduur en prijzen:

10 uur voor $ 3,99

25 uur voor $ 7,99

50 uur voor $ 11,99

Belangrijk om te noteren is dat het hierbij gaat om een advertentievrij model. Spelers die dus gebruikmaken van deze Cloud Playtime, krijgen geen advertenties voorgeschoteld. Daarnaast blijven ongebruikte uren van jou. Deze komen niet te vervallen bij het verstrijken van de maand. Overigens kunnen gebruikers wel te maken krijgen met wachttijden tijdens piekuren, hoewel Xbox claimt dat deze wachttijd steeds korter wordt.

Momenteel is Cloud Playtime enkel beschikbaar voor Xbox Insiders. Deze testfase loopt doorgaans voor op de reguliere lancering. Zo ook in dit geval. Xbox heeft namelijk eerder aangekondigd dat de wijziging omtrent de beschikbare speeluren voor Cloud Gaming onder Xbox Game Pass vanaf november ingaat.