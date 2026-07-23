Xbox is gestart met advertentiemodel voor cloudstreaming
De kogel is door de kerk: Xbox is officieel gestart met het testen van een advertentiemodel voor diens streamingservice. Het programma is momenteel enkel toegankelijk voor Xbox Insiders.
We wisten al dat het eraan zat te komen, maar Xbox is gestart met een nieuw model voor diens streamingservice. Xbox Insiders kunnen vanaf nu eigen games gratis naar andere apparaten streamen, maar dienen vooraf een advertentieblok te bekijken. Het betreft hierbij echter een optionele methode van streamen. Mocht je advertentievrij willen streamen, dan kan dat indien je over het juiste abonnement beschikt.
Xbox
Microsoft geeft in de Xbox Wire-post duidelijk aan dat dit model zich nog in de testfase bevindt. Spelers krijgen bij het opstarten een eenmalig advertentieblok te zien. Vervolgens kunnen ze een uur lang gratis streamen. In de post geeft Xbox de volgende kernwaarden mee.
- Xbox start met de speler, maar advertenties moeten een meerwaarde bieden
- Xbox onderbreekt de flow van gameplay niet
- Advertenties worden onderworpen aan dezelfde maatstaf als diens games
- Advertenties worden duidelijk als zodanig gemarkeerd
- De advertenties moeten aansluiten bij wat spelers verwachten van ieder platform
Of, wanneer en hoe Xbox deze nieuwe cloudopties doorvoert voor het grote publiek is momenteel onbekend. Wat vinden jullie van een advertentiegedreven cloudstreamingmodel? Laat het weten in de comments!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Vanaf die dag stapt The Great One over op retro gaming.
Streaming diensten doen dit ook, en dat zelfs bij betaalde diensten.
Dit is echt verschrikkelijk. Ik mag hopen dat dit idee in de prullenbak verdwijnt.