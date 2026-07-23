Xbox is gestart met advertentiemodel voor cloudstreaming

De kogel is door de kerk: Xbox is officieel gestart met het testen van een advertentiemodel voor diens streamingservice. Het programma is momenteel enkel toegankelijk voor Xbox Insiders.

We wisten al dat het eraan zat te komen, maar Xbox is gestart met een nieuw model voor diens streamingservice. Xbox Insiders kunnen vanaf nu eigen games gratis naar andere apparaten streamen, maar dienen vooraf een advertentieblok te bekijken. Het betreft hierbij echter een optionele methode van streamen. Mocht je advertentievrij willen streamen, dan kan dat indien je over het juiste abonnement beschikt.

Xbox

Microsoft geeft in de Xbox Wire-post duidelijk aan dat dit model zich nog in de testfase bevindt. Spelers krijgen bij het opstarten een eenmalig advertentieblok te zien. Vervolgens kunnen ze een uur lang gratis streamen. In de post geeft Xbox de volgende kernwaarden mee.

Xbox start met de speler, maar advertenties moeten een meerwaarde bieden

Xbox onderbreekt de flow van gameplay niet

Advertenties worden onderworpen aan dezelfde maatstaf als diens games

Advertenties worden duidelijk als zodanig gemarkeerd

De advertenties moeten aansluiten bij wat spelers verwachten van ieder platform

Of, wanneer en hoe Xbox deze nieuwe cloudopties doorvoert voor het grote publiek is momenteel onbekend. Wat vinden jullie van een advertentiegedreven cloudstreamingmodel? Laat het weten in de comments!