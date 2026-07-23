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Xbox is gestart met advertentiemodel voor cloudstreaming

Door Rudy Wijnberg
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De kogel is door de kerk: Xbox is officieel gestart met het testen van een advertentiemodel voor diens streamingservice. Het programma is momenteel enkel toegankelijk voor Xbox Insiders.

We wisten al dat het eraan zat te komen, maar Xbox is gestart met een nieuw model voor diens streamingservice. Xbox Insiders kunnen vanaf nu eigen games gratis naar andere apparaten streamen, maar dienen vooraf een advertentieblok te bekijken. Het betreft hierbij echter een optionele methode van streamen. Mocht je advertentievrij willen streamen, dan kan dat indien je over het juiste abonnement beschikt.

Xbox start streaming met advertentiesXbox

Microsoft geeft in de Xbox Wire-post duidelijk aan dat dit model zich nog in de testfase bevindt. Spelers krijgen bij het opstarten een eenmalig advertentieblok te zien. Vervolgens kunnen ze een uur lang gratis streamen. In de post geeft Xbox de volgende kernwaarden mee.

  • Xbox start met de speler, maar advertenties moeten een meerwaarde bieden
  • Xbox onderbreekt de flow van gameplay niet
  • Advertenties worden onderworpen aan dezelfde maatstaf als diens games
  • Advertenties worden duidelijk als zodanig gemarkeerd
  • De advertenties moeten aansluiten bij wat spelers verwachten van ieder platform

Of, wanneer en hoe Xbox deze nieuwe cloudopties doorvoert voor het grote publiek is momenteel onbekend. Wat vinden jullie van een advertentiegedreven cloudstreamingmodel? Laat het weten in de comments!

Bron: Xbox
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 315 reviews 2193 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Waarom heeft The Rock zo’n voorgevoel dat we dit soort meuk in onze games gaan krijgen overal binnen no-time… zit je straks voor iedere sessie naar van die meuk te kijken.
Vanaf die dag stapt The Great One over op retro gaming.

0
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl8 Achievement Hunter
2 uur geleden

Streaming diensten doen dit ook, en dat zelfs bij betaalde diensten.

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl10 Deel van het meubilair
3 uur geleden

Dit is echt verschrikkelijk. Ik mag hopen dat dit idee in de prullenbak verdwijnt.

2
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