Muzikale platformer Mr. Records ontvangt level editor

In de muzikale platformer Mr. Records doorloop je met de handgemaakte levels, maar denk je dat je het zelf beter kan? Bewijs het maar, want de game lanceert met een heuse level editor-modus!

In Mr. Records gaan George en zijn trouwe hond Buzz op ontdekkingstocht naar herinneringen, emoties en verhalen die verborgen liggen in elke plaat. Er valt genoeg te ontdekken, maar ook te creëren, want dankzij de level editor krijg je de kans om je favoriete muziek toe te voegen aan je eigen gemaakte levels. Je krijgt toegang tot een ware bibliotheek aan opties, zowel gameplay-technisch als visueel, en zodra je er klaar mee bent, kan je het delen met andere spelers. Andersom kan je natuurlijk ook creaties van andere fanatieke muziekliefhebbers uitproberen. Wanneer? Nu, want er wordt een specifieke demo voor vrijgegeven via Steam.

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Mr. Records is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.