Nieuwe gameplaytrailer toont volledig level in Mr Records

De indiegame Mr. Records krijgt een nieuwe trailer waarin ontwikkelaar Glitchy Studio een compleet level laat zien. De muzikale avonturengame verschijnt in het voorjaar van 2027.

In Mr. Records volg je George, een oudere man met een bijzondere gave. Overdag verkoopt hij platen in zijn eigen winkel, maar 's nachts reist hij door de werelden die zijn muziek oproept. Zo breekt hij los uit zijn vaste routine en geeft hij zijn oude droom een kans. De nieuwe trailer laat een compleet level zien dat draait om de kleur en sfeer van muziek. Dit zogeheten Shine Level geeft alvast een beeld van de manier waarop Glitchy Studio muziek en gameplay wil combineren.

Tijdens de levels ren, spring, schop en glijd je door George's verbeelding. Een belangrijk onderdeel van de game is de muziek zelf. Glitchy Studio heeft alle 49 nummers voor de game zelf gemaakt. Dat is een flinke klus, zeker als elk nummer ook een eigen wereld en gevoel moet ondersteunen. De trailer geeft een eerste indruk, waarbij de catchy muziek en de felle kleuren zeker een vrolijk gevoel oproepen. Eerder leerden we al dat Mr Records een leveleditor krijgt waarmee je dus met je eigen muziek ook je eigen levels in elkaar kunt zetten.

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Mr. Records verschijnt in het voorjaar van 2027 voor pc en Xbox Serie. Glitchy Studio heeft nog geen exacte releasedatum bekendgemaakt.