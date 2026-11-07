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"Nieuwe Zelda-games moeten niet voortborduren op gebruikte ideeën"

Door Patrick Lamers
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De remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time is een groot succes te noemen en wordt door zowel critici als het gamende publiek met open armen ontvangen. Toch betekent dit voor Nintendo niet dat het de ogen sluit voor creatieve nieuwe ideeën met het oog op volgende delen in de serie.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time is een onmiskenbaar succes. Dat is voor Nintendo natuurlijk erg fijn, maar brengt wel het risico met zich mee dat ontwikkelaars het als voorbeeld kunnen zien bij het ontwikkelen van nieuwe games. Iets dat regisseur en producent bij Nintendo, Hidemaro Fujibayashi, liever niet ziet. Hij staat erop dat ideeën die in eerdere delen al gebruikt zijn niet opnieuw worden gerecycled bij de ontwikkeling van een nieuw Zelda-avontuur. Hij benadrukt dat er ruimte moet zijn voor creativiteit, nieuwe inzichten en frisse ideeën en dat het Zelda-universum zich daar ook uitstekend voor leent.

Hij sprak hierover met Polygon en zei het volgende: "These are all ideas or nuggets of ideas that developers at that time feel like, 'okay, this is going to be fun,'", aldus Fujibayashi. Daar voegt hij vervolgens nog aan toe: "I feel like Zelda creates this foundation, this arena where developers can bring those ideas and actually bring them to life and realize that." Hoewel een open-wereld zoals in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom voor de hand ligt, is het dus allerminst zeker hoe de volgende grote game in de franchise eruit komt te zien. Als we de woorden van Fujibayashi mogen geloven kan dat in principe nog alle kanten op.

The Legend of Zelda Ocarina of Time remake1

Hoe vind jij dat de volgende Zelda-game eruit moet komen te zien?

Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 194 reviews 3100 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Reacties
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl13 Meta Builder
34 minuten geleden

Vernieuwing is alleen leuk als het wat toevoegt. Wat Zelda betreft hoop ik dat het niet nog een stapje verder gaat t.o. v. Echoes of Wisdom of TotK. Dan bedoel ik wel vooral qua vrije invulling. Vernieuwen is prima.

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Avatar Edmar
Edmar
lvl15 Community Veteraan
39 minuten geleden

Laat mij graag verrassen, maar de OoT remake bevalt me zo goed, dat ik hoop dat het wel weer wat meer zoals dit gaat worden.

Zit eigenlijk zelf niet te wachten op een Zelda zoals BotW of TotK.

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Avatar Ascanir
Ascanir
lvl14 High Score Chaser
52 minuten geleden

Ik vind alles goed nu 😂. Een nieuwe game in de stijl van BotW/TotK of OoT Remake of iets heel nieuws, ik heb er wel vertrouwen in dat het goed komt. En als ze afwisselen tussen nieuwe games en Majora's Mask/Twilight Princess remakes ben ik helemaal blij.

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Avatar Roosterbosch
Roosterbosch
lvl4 Reply Goblin
53 minuten geleden

Semi open wereld, klassieke dungeons en Bossfights, vrijspelen van unieke gadget’s en doe maar de graphics en stijl van de remake van Ocarina.
Misschien ook eens van het pad af wat betreft Hyrule. Een nieuw land ontdekken bvb. Maar ik laat het aan Nintendo, ze zullen sowieso weer een knaller afleveren. En het zal nog wel even wachten zijn op een volledig nieuwe Zelda.

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