"Nieuwe Zelda-games moeten niet voortborduren op gebruikte ideeën"
De remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time is een groot succes te noemen en wordt door zowel critici als het gamende publiek met open armen ontvangen. Toch betekent dit voor Nintendo niet dat het de ogen sluit voor creatieve nieuwe ideeën met het oog op volgende delen in de serie.
The Legend of Zelda: Ocarina of Time is een onmiskenbaar succes. Dat is voor Nintendo natuurlijk erg fijn, maar brengt wel het risico met zich mee dat ontwikkelaars het als voorbeeld kunnen zien bij het ontwikkelen van nieuwe games. Iets dat regisseur en producent bij Nintendo, Hidemaro Fujibayashi, liever niet ziet. Hij staat erop dat ideeën die in eerdere delen al gebruikt zijn niet opnieuw worden gerecycled bij de ontwikkeling van een nieuw Zelda-avontuur. Hij benadrukt dat er ruimte moet zijn voor creativiteit, nieuwe inzichten en frisse ideeën en dat het Zelda-universum zich daar ook uitstekend voor leent.
Hij sprak hierover met Polygon en zei het volgende: "These are all ideas or nuggets of ideas that developers at that time feel like, 'okay, this is going to be fun,'", aldus Fujibayashi. Daar voegt hij vervolgens nog aan toe: "I feel like Zelda creates this foundation, this arena where developers can bring those ideas and actually bring them to life and realize that." Hoewel een open-wereld zoals in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom voor de hand ligt, is het dus allerminst zeker hoe de volgende grote game in de franchise eruit komt te zien. Als we de woorden van Fujibayashi mogen geloven kan dat in principe nog alle kanten op.
Hoe vind jij dat de volgende Zelda-game eruit moet komen te zien?
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
-
Nieuws
World of Warcraft: Forever beleeft beste launch uit de franchise ooit
Blizzard kan met een zeer positief gevoel terugkijken op de release van World of Warcraft: Forever.0 reacties
-
Nieuws
Nieuwe Jet Set Radio en Streets of Rage-games nog steeds in de maak
Uit de kwartaalcijfers van SEGA blijken Jet Set Radio, Streets of Rage en Golden Axe nog altijd in ontwikkeling.1 reactie
-
Nieuws
Lead Designer Skyrim ziet graag twee verbeteringen in The Elder Scrolls VI: Sentinel
Lead Designer van Skyrim, Bruce Nesmith, heeft in een podcast aangegeven wat hij graag beter ziet in The Elder Scrolls VI: Sentinel.2 reacties
-
Nieuws
Ontwikkelaar Metaphor: ReFantazio komt morgen met nieuws
Studio Zero, de ontwikkelaar van Metaphor: ReFantazio, heeft een teaser online geplaatst dat er morgen nieuws wordt gebracht.1 reactie
Semi open wereld, klassieke dungeons en Bossfights, vrijspelen van unieke gadget’s en doe maar de graphics en stijl van de remake van Ocarina.
Misschien ook eens van het pad af wat betreft Hyrule. Een nieuw land ontdekken bvb. Maar ik laat het aan Nintendo, ze zullen sowieso weer een knaller afleveren. En het zal nog wel even wachten zijn op een volledig nieuwe Zelda.
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.