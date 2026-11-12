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Ontmoet de Sisters Novitiate Class in Warhammer 40,000: Darktide

Door Bram Noteboom
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Het grote nieuws voor Warhammer 40,000: Darktide is bekendgemaakt. Ontmoet de nieuwe speelbare class: de Sisters Novitiate.

Spelers van Warhammer 40,000: Darktide kunnen al een tijdje rekenen op een consistente stroom aan nieuwe content. Ook nu valt er weer genoeg te smullen voor de FPS-liefhebbers, want de Sisters Novitiate maken hun opwachting. Vanaf 7 december 2026 krijg je de mogelijkheid om op fanatieke wijze ketters te slachten met een arsenaal aan brute, doch effectieve wapenrij. Denk hierbij aan de 'Condemnor Stake Thrower', die de resten van hun vijanden tegen de muren vastspijkert, maar ook de Ministorum Hand Flamer, Mace of the Righteous, Penitent Eviscerator en het Novitiate Sword and Shield. Als je op zoek bent naar een standvastige class, die zowel schade kan veroorzaken als teamgenoten uit de brand kan helpen, dan zijn deze zusters het meer dan waard.

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Warhammer 40,000: Darktide is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.

Bron: Fatshark
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5843 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Warhammer 40,000: Darktide
Warhammer 40,000: Darktide

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Fatshark

Uitgever

Fatshark

Release

30 november 2022

Platforms

PC
PS5
XBS
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