Ontmoet de Sisters Novitiate Class in Warhammer 40,000: Darktide

Het grote nieuws voor Warhammer 40,000: Darktide is bekendgemaakt. Ontmoet de nieuwe speelbare class: de Sisters Novitiate.

Spelers van Warhammer 40,000: Darktide kunnen al een tijdje rekenen op een consistente stroom aan nieuwe content. Ook nu valt er weer genoeg te smullen voor de FPS-liefhebbers, want de Sisters Novitiate maken hun opwachting. Vanaf 7 december 2026 krijg je de mogelijkheid om op fanatieke wijze ketters te slachten met een arsenaal aan brute, doch effectieve wapenrij. Denk hierbij aan de 'Condemnor Stake Thrower', die de resten van hun vijanden tegen de muren vastspijkert, maar ook de Ministorum Hand Flamer, Mace of the Righteous, Penitent Eviscerator en het Novitiate Sword and Shield. Als je op zoek bent naar een standvastige class, die zowel schade kan veroorzaken als teamgenoten uit de brand kan helpen, dan zijn deze zusters het meer dan waard.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Warhammer 40,000: Darktide is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.