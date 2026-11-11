Warhammer 40,000: Darktide teaset nieuwe content met trailer
Wie zit er klaar voor wat nieuwe Warhammer 40,000: Darktide-content? De game uit 2022 lijkt spoedig weer nieuwe content te krijgen. Wat dat precies gaat zijn, is momenteel nog onbekend, maar toch kan ontwikkelaar Fatshark het niet laten om ons een beetje te teasen.
Fatshark weet de spanning met een heerlijke teasertrailer lekker op te bouwen. De nieuwe beelden zitten boordevol sfeer, maar de trailer wordt al snel doorboord (letterlijk) door iets dat de hoofdpersoon het zwijgen oplegt. Luister je met een koptelefoon op, dan hoor je een vrij herkenbaar geluid dat sterk doet denken aan een kruisboog. Het vermoeden is echter niet dat de coöperatieve shooter enkel wordt aangevuld met een wapen. Fans hunkeren namelijk naar de voortzetting van het verhaal dat in september nog werd uitgebreid met Depths of the Damned.
Helaas moeten we nog wachten op een daadwerkelijke aankondiging, maar dat er iets aan zit te komen voor Warhammer 40,000: Darktide, is een zekerheidje. Wat denk jij dat Fatshark gaat presenteren? Laat het weten in de comments!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Trailer
Darktide's Depths of the Damned-update biedt nieuwe verhalende content
De volgende gratis contentupdate voor Warhammer 40,000: Darktide komt eraan. Depths of the Damned biedt spelers een hoop redenen om terug te keren.0 reacties
-
Trailer
Warhammer 40,000: Darktide wordt verrijkt met Skitarii-class
Warhammer 40,000: Darktide is wederom een nieuwe speelbare class rijker. Ditmaal zijn het de Skitarii van de Adeptus Mechanicus die te hulp schieten.0 reacties
-
Trailer
Verlaat Tertium in Darktide - Beyond the Hive Update
Er staat een grote update klaar voor Warhammer 40,000: Darktide. In Beyond the Hive komen spelers in aanraking met nieuwe content buiten de stad Tertium.0 reacties
-
Trailer
Nieuwe class Hive Scum baant zich een weg naar Darktide
Na de toevoeging van de Arbites-class is het alweer tijd voor een nieuw speelbaar figuur in Warhammer 40,000: Darktide. Maak kennis met de brutale Hive...0 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.