Warhammer 40,000: Darktide teaset nieuwe content met trailer

Wie zit er klaar voor wat nieuwe Warhammer 40,000: Darktide-content? De game uit 2022 lijkt spoedig weer nieuwe content te krijgen. Wat dat precies gaat zijn, is momenteel nog onbekend, maar toch kan ontwikkelaar Fatshark het niet laten om ons een beetje te teasen.

Fatshark weet de spanning met een heerlijke teasertrailer lekker op te bouwen. De nieuwe beelden zitten boordevol sfeer, maar de trailer wordt al snel doorboord (letterlijk) door iets dat de hoofdpersoon het zwijgen oplegt. Luister je met een koptelefoon op, dan hoor je een vrij herkenbaar geluid dat sterk doet denken aan een kruisboog. Het vermoeden is echter niet dat de coöperatieve shooter enkel wordt aangevuld met een wapen. Fans hunkeren namelijk naar de voortzetting van het verhaal dat in september nog werd uitgebreid met Depths of the Damned.

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Helaas moeten we nog wachten op een daadwerkelijke aankondiging, maar dat er iets aan zit te komen voor Warhammer 40,000: Darktide, is een zekerheidje. Wat denk jij dat Fatshark gaat presenteren? Laat het weten in de comments!