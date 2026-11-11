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Warhammer 40,000: Darktide teaset nieuwe content met trailer

Door Rudy Wijnberg
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Wie zit er klaar voor wat nieuwe Warhammer 40,000: Darktide-content? De game uit 2022 lijkt spoedig weer nieuwe content te krijgen. Wat dat precies gaat zijn, is momenteel nog onbekend, maar toch kan ontwikkelaar Fatshark het niet laten om ons een beetje te teasen.

Fatshark weet de spanning met een heerlijke teasertrailer lekker op te bouwen. De nieuwe beelden zitten boordevol sfeer, maar de trailer wordt al snel doorboord (letterlijk) door iets dat de hoofdpersoon het zwijgen oplegt. Luister je met een koptelefoon op, dan hoor je een vrij herkenbaar geluid dat sterk doet denken aan een kruisboog. Het vermoeden is echter niet dat de coöperatieve shooter enkel wordt aangevuld met een wapen. Fans hunkeren namelijk naar de voortzetting van het verhaal dat in september nog werd uitgebreid met Depths of the Damned.

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Helaas moeten we nog wachten op een daadwerkelijke aankondiging, maar dat er iets aan zit te komen voor Warhammer 40,000: Darktide, is een zekerheidje. Wat denk jij dat Fatshark gaat presenteren? Laat het weten in de comments!

Bron: Fatshark
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2900 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Warhammer 40,000: Darktide
Warhammer 40,000: Darktide

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Fatshark

Uitgever

Fatshark

Release

30 november 2022

Platforms

PC
PS5
XBS
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