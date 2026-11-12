Owlcat Games toont nieuwe missie gameplay van The Expanse: Osiris Reborn
Owlcat Games heeft een nieuwe gameplaytrailer vrijgegeven, waarin een kersverse missie in The Expanse: Osiris Reborn wordt getoond. Het beeldmateriaal toont wat er komt kijken bij het groeien in je rol als kapitein.
The Expanse: Osiris Reborn is een sci-fi actie-RPG met third-person shooter combat en, zoals je wellicht verwacht van het genre, hebben jouw keuzes consequenties. Je moet namelijk niet alleen je teamgenoten managen; je krijgt ook de schone taak om het narratief door te lopen, zonder er een zooitje van te maken. De onderstaande missie schetst een duidelijk beeld. In eerste instantie help je een onschuldige vreemdeling, maar dit loopt al snel volledig uit de hand met confrontaties tegen piraten, gevechten in zwaartekrachtloze omgevingen en het navigeren van een verlaten mijn. Eén ding is zeker: er zijn weinige saaie momenten te spotten in de nieuwe gameplay-fragmenten.
The Expanse: Osiris Reborn is beschikbaar in de lente van 2027 voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.
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