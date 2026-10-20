Paper Shredder laat je bedrijfsgeheimen versnipperen
Wat als je nieuwe baan bestaat uit het versnipperen van stapels bedrijfsdocumenten voor een bonus van een miljoen dollar? In Paper Shredder is dat precies de bedoeling.
Paper Shredder is een incremental game waarin je papier versnippert om geld te verdienen. Het doel is een uitbetaling van één miljoen dollar binnen te halen. Daarvoor moet je stapels vertrouwelijke documenten verwerken, het versnipperde papier opruimen en je machines verbeteren.Zo kun je meer en sterkere versnipperaars vrijspelen, zodat je sneller meer papier kunt versnipperen. Hoe meer papier je verwerkt, hoe verder je komt. De torenhoge stapels documenten verbergen bovendien iets speciaals dat je tijdens het spelen kunt ontdekken. Wat dat precies is, blijft nog even geheim.
Paper Shredder verschijnt in de winter van 2026 voor Xbox Series en pc.
Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.
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