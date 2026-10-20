PEGI begint bestaande, digitale games met loot boxes te herclassificeren

Groot nieuws vanuit PEGI. De organisatie begint bestaande, uitsluitend digitaal verkrijgbare games met loot boxes te herclassificeren. Dit laat 'Policy Manager' Connor Hinde weten via LinkedIn.

Het is al een lange tijd een hot topic binnen de game-industrie: wat moet de leeftijdscategorie worden voor games die aankoopbare gok-elementen, zoals loot boxes, bevatten? Er worden grote, al dan niet specifieke, stappen gezet binnen dit onderwerp. Hinde geeft aan dat 'bestaande games die uitsluitend digitaal verkrijgbaar zijn, momenteel een PEGI-leeftijdsclassificatie van 3, 7 of 12 hebben en betaalde willekeurige items bevatten, een aangepaste leeftijdsclassificatie van PEGI 16 krijgen'. Deze update wordt in de maand oktober stapsgewijs doorgevoerd. Waarom het niet geldt voor fysiek verkrijgbare games wordt niet uitgelegd, al kan het zo simpel zijn dat wanneer een doosje gedrukt is, dat het niet meer mogelijk is bepaalde elementen (zoals de leeftijdsclassificatie) te wijzigen.

Een goede ontwikkeling? Of moet er iets anders gebeuren? Laat het vooral weten.