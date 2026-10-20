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PEGI begint bestaande, digitale games met loot boxes te herclassificeren

Door Bram Noteboom
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Groot nieuws vanuit PEGI. De organisatie begint bestaande, uitsluitend digitaal verkrijgbare games met loot boxes te herclassificeren. Dit laat 'Policy Manager' Connor Hinde weten via LinkedIn.

Het is al een lange tijd een hot topic binnen de game-industrie: wat moet de leeftijdscategorie worden voor games die aankoopbare gok-elementen, zoals loot boxes, bevatten? Er worden grote, al dan niet specifieke, stappen gezet binnen dit onderwerp. Hinde geeft aan dat 'bestaande games die uitsluitend digitaal verkrijgbaar zijn, momenteel een PEGI-leeftijdsclassificatie van 3, 7 of 12 hebben en betaalde willekeurige items bevatten, een aangepaste leeftijdsclassificatie van PEGI 16 krijgen'. Deze update wordt in de maand oktober stapsgewijs doorgevoerd. Waarom het niet geldt voor fysiek verkrijgbare games wordt niet uitgelegd, al kan het zo simpel zijn dat wanneer een doosje gedrukt is, dat het niet meer mogelijk is bepaalde elementen (zoals de leeftijdsclassificatie) te wijzigen.

Pegi logos Gameliner Geel

Een goede ontwikkeling? Of moet er iets anders gebeuren? Laat het vooral weten.

Bron: Connor Hinde LinkedIn
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5712 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl6 Combo Juggler
48 minuten geleden

Lootboxen mogen echt weg ik vergeet nooit meer dat starwars battlefront 2 de mist in was gegaan. Hier bij kon je lootboxen kopen de je personages sterker maakte/ letterlijk pay to win gelukkig was de community er ook zwaar op tegen en waren toen zelfs de aandelen van ea. Gedaald door deze actie 😂

0
Avatar Cyberpunch01
Cyberpunch01
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden

Eens met de comments. Dit element moet echt uit games. Maar zal helaas niet gaan gebeuren.

0
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl11 Commander
2 uur geleden

Goed dat ze deze regelingen in de EU er wel doorkrijgen, blijkbaar gaat het in de US via een board (ESRB) waarbij EA bijvoorbeeld 1 van de founding members is.

0
Avatar Flierefluiter
Flierefluiter
lvl2 Journey Awaits!
3 uur geleden

Gokken is voor volwassenen en heeft niks met de charme van games van doen! Lekker helemaal verbannen die loot boxes en weer terug naar hoe het was. Onbezorgd gamen en het ging om de skills en fun.. niet om wat je uit een lootbox had getrokken waar je bakken met geld aan kwijt bent.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Prima ontwikkeling maar nog liever zie ik heel lootboxes verdwijnen. Weg met t gok element voor echt geld.

1
Avatar SjoekieNL
SjoekieNL
lvl4 Reply Goblin
4 uur geleden

Ze moeten lootboxen gewoon helemaal bannen uit games , probleem opgelost... geldwolven :P , zou verboden moeten worden.
Dan is dit hierboven ook niet nodig.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl20 Gameliner Grandmaster
4 uur geleden

Zeker goede ontwikkeling.

0
Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
5 uur geleden

En terecht, nog beter zou zijn om games met lootboxes een pegi 18 Rating zouden te geven.

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