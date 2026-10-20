PEGI begint bestaande, digitale games met loot boxes te herclassificeren
Groot nieuws vanuit PEGI. De organisatie begint bestaande, uitsluitend digitaal verkrijgbare games met loot boxes te herclassificeren. Dit laat 'Policy Manager' Connor Hinde weten via LinkedIn.
Het is al een lange tijd een hot topic binnen de game-industrie: wat moet de leeftijdscategorie worden voor games die aankoopbare gok-elementen, zoals loot boxes, bevatten? Er worden grote, al dan niet specifieke, stappen gezet binnen dit onderwerp. Hinde geeft aan dat 'bestaande games die uitsluitend digitaal verkrijgbaar zijn, momenteel een PEGI-leeftijdsclassificatie van 3, 7 of 12 hebben en betaalde willekeurige items bevatten, een aangepaste leeftijdsclassificatie van PEGI 16 krijgen'. Deze update wordt in de maand oktober stapsgewijs doorgevoerd. Waarom het niet geldt voor fysiek verkrijgbare games wordt niet uitgelegd, al kan het zo simpel zijn dat wanneer een doosje gedrukt is, dat het niet meer mogelijk is bepaalde elementen (zoals de leeftijdsclassificatie) te wijzigen.
Een goede ontwikkeling? Of moet er iets anders gebeuren? Laat het vooral weten.
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Lootboxen mogen echt weg ik vergeet nooit meer dat starwars battlefront 2 de mist in was gegaan. Hier bij kon je lootboxen kopen de je personages sterker maakte/ letterlijk pay to win gelukkig was de community er ook zwaar op tegen en waren toen zelfs de aandelen van ea. Gedaald door deze actie 😂
Eens met de comments. Dit element moet echt uit games. Maar zal helaas niet gaan gebeuren.
Goed dat ze deze regelingen in de EU er wel doorkrijgen, blijkbaar gaat het in de US via een board (ESRB) waarbij EA bijvoorbeeld 1 van de founding members is.
Gokken is voor volwassenen en heeft niks met de charme van games van doen! Lekker helemaal verbannen die loot boxes en weer terug naar hoe het was. Onbezorgd gamen en het ging om de skills en fun.. niet om wat je uit een lootbox had getrokken waar je bakken met geld aan kwijt bent.
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