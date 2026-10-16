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PlayStation onthult Gran Turismo Limited Edition DualSense

Door Rudy Wijnberg
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Er verschijnt spoedig een gloednieuwe Limited Edition DualSense-controller. Ter ere van Gran Turismo's dertigjarige bestaan lanceert PlayStation namelijk de Gran Turismo Limited Edition DualSense. Pre-orders gaan op 22 oktober om 10:00 uur live!

Normaliter ben ik niet zo van de Limited Edition-controllers, maar voor deze ga ik toch even in de rij staan. De Gran Turismo Limited Edition DualSense-controller is namelijk op en top gestyled. De controller is een mooie variatie op de standaard witte editie, maar is natuurlijk voorzien van de nodige emblemen, racing stripes en kleine verwijzingen naar de franchise. Hierbij is het zwarte gedeelte aan de onderzijde voorzien van een carbonlook en zijn de facebuttons van hun kleur ontnomen.

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Pre-orders starten op 22 oktober om 10:00 uur lokale tijd. Toch loont het om wat eerder naar de PlayStation-winkel te navigeren. Vermoedelijk werkt PlayStation namelijk wederom met een wachtrij die eerder opent. Zo was dit ook het geval bij de GTA 6 Limited Edition DualSense-controllers. Verdere details zijn helaas nog niet bekendgemaakt, maar vermoedelijk gaat de Gran Turismo-controller € 84,99 kosten.

Bron: PlayStation
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2792 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Gran Turismo 7
Gran Turismo 7

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Polyphony D.

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

4 maart 2022

Platforms

PS4
VR
PS5
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Reacties
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Ik weet het niet zo goed, vind hem niet lelijk ofzo maar ook niet echt zó mooi dat ik hem ga kopen. Zit weinig eenheid in, een beetje rommelig oogt ie.

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Eindelijk iets met GT!

0
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl5 Thread Hunter
2 uur geleden

Niet echt mijn smaak voelt beetje als losse stickers op een controller geplakt

0
Avatar Peterror
Peterror
lvl5 Thread Hunter
2 uur geleden

Tijdje geleden die gouden 007 controller gescoord. Die vond ik echt super gaaf, deze sla ik even over …

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl13 Meta Builder
3 uur geleden

Tof dat carbon look!

0
Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl8 Achievement Hunter
3 uur geleden

Heel leuk allemaal, maar gran turismo speel je natuurlijk niet met een controller..

0
Avatar Link
Link
lvl4 Reply Goblin
4 uur geleden

Slightly OT

Kan zijn dat ik het heb gemist, maar doen jullie ook soms controller reviews?

1
Avatar Watashi-wa-Maurice-desu
Watashi-wa-Maurice-desu
lvl15 Community Veteraan
4 uur geleden

Ik had liever speciaal voor het 30 jaar bestaan een collectie van games gezien. Al dan niet geremasterd.
Of enkel deel 3. Wat heb ik goede herinneringen aan dat deel. En heel soms zwengel ik een ps2 aan en heb dan nog altijd veel plezier aan deze game.

Zouden ze van mij zo geremasterd mogen uitbrengen.

Deze controller is op zijn best gezegd matig.
Maar dat zeggen de reacties hierboven( of hieronder) ook al. Plakplaatjes op een witte controller.
Had dan een echt GT designs gemaakt ofzo. Dit voelt als iets dat ik zelf ook kan maken van mijn eigen controller .

0
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