PlayStation onthult Gran Turismo Limited Edition DualSense
Er verschijnt spoedig een gloednieuwe Limited Edition DualSense-controller. Ter ere van Gran Turismo's dertigjarige bestaan lanceert PlayStation namelijk de Gran Turismo Limited Edition DualSense. Pre-orders gaan op 22 oktober om 10:00 uur live!
Normaliter ben ik niet zo van de Limited Edition-controllers, maar voor deze ga ik toch even in de rij staan. De Gran Turismo Limited Edition DualSense-controller is namelijk op en top gestyled. De controller is een mooie variatie op de standaard witte editie, maar is natuurlijk voorzien van de nodige emblemen, racing stripes en kleine verwijzingen naar de franchise. Hierbij is het zwarte gedeelte aan de onderzijde voorzien van een carbonlook en zijn de facebuttons van hun kleur ontnomen.
Pre-orders starten op 22 oktober om 10:00 uur lokale tijd. Toch loont het om wat eerder naar de PlayStation-winkel te navigeren. Vermoedelijk werkt PlayStation namelijk wederom met een wachtrij die eerder opent. Zo was dit ook het geval bij de GTA 6 Limited Edition DualSense-controllers. Verdere details zijn helaas nog niet bekendgemaakt, maar vermoedelijk gaat de Gran Turismo-controller € 84,99 kosten.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Ik weet het niet zo goed, vind hem niet lelijk ofzo maar ook niet echt zó mooi dat ik hem ga kopen. Zit weinig eenheid in, een beetje rommelig oogt ie.
Niet echt mijn smaak voelt beetje als losse stickers op een controller geplakt
Ik had liever speciaal voor het 30 jaar bestaan een collectie van games gezien. Al dan niet geremasterd.
Of enkel deel 3. Wat heb ik goede herinneringen aan dat deel. En heel soms zwengel ik een ps2 aan en heb dan nog altijd veel plezier aan deze game.
Zouden ze van mij zo geremasterd mogen uitbrengen.
Deze controller is op zijn best gezegd matig.
Maar dat zeggen de reacties hierboven( of hieronder) ook al. Plakplaatjes op een witte controller.
Had dan een echt GT designs gemaakt ofzo. Dit voelt als iets dat ik zelf ook kan maken van mijn eigen controller .
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