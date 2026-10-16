PlayStation onthult Gran Turismo Limited Edition DualSense

Er verschijnt spoedig een gloednieuwe Limited Edition DualSense-controller. Ter ere van Gran Turismo's dertigjarige bestaan lanceert PlayStation namelijk de Gran Turismo Limited Edition DualSense. Pre-orders gaan op 22 oktober om 10:00 uur live!

Normaliter ben ik niet zo van de Limited Edition-controllers, maar voor deze ga ik toch even in de rij staan. De Gran Turismo Limited Edition DualSense-controller is namelijk op en top gestyled. De controller is een mooie variatie op de standaard witte editie, maar is natuurlijk voorzien van de nodige emblemen, racing stripes en kleine verwijzingen naar de franchise. Hierbij is het zwarte gedeelte aan de onderzijde voorzien van een carbonlook en zijn de facebuttons van hun kleur ontnomen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Pre-orders starten op 22 oktober om 10:00 uur lokale tijd. Toch loont het om wat eerder naar de PlayStation-winkel te navigeren. Vermoedelijk werkt PlayStation namelijk wederom met een wachtrij die eerder opent. Zo was dit ook het geval bij de GTA 6 Limited Edition DualSense-controllers. Verdere details zijn helaas nog niet bekendgemaakt, maar vermoedelijk gaat de Gran Turismo-controller € 84,99 kosten.