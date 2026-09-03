Gran Turismo 7 Spec IV verschijnt nog in 2026
Tijdens de PlayStation State of Play van 3 september 2026 is aangekondigd dat Spec IV voor Gran Turismo 7 in productie is. De update wordt in twee fases uitgerold en bevat onder andere circuits, wagens en een familiemodus.
Na het succes van Gran Turismo 7 Spec III is het nu aan Spec IV om dat te overtreffen. De update is opgesplitst in twee delen, waarbij het eerste deel in oktober 2026 verschijnt. Het tweede deel laat even op zich wachten, maar is vanaf december 2026 beschikbaar. Dankzij de update zien we circuits zoals het SUGO Circuit in Japan en de welbekende Autumn Ring verschijnen.
Dat niet alleen: de gefaseerde update introduceert in totaal twaalf nieuwe wagens, bestaande uit diverse oldtimers en hypercars. Daarnaast bevat de update ook een zogeheten 'Family Mode', waarin het hele gezin kan aanschuiven. Deze modus biedt iedere speler een ander niveau, waardoor zelfs de kleinste kinderen of onervaren gamers kunnen genieten van Gran Turismo.
Gran Turismo 7 is verkrijgbaar voor PlayStation 4 en PlayStation 5.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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