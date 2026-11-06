PS Plus krijgt extra voordelen, Nederland valt buiten de boot

Sony heeft een reeks nieuwe voordelen aangekondigd voor PlayStation Plus-abonnees. Naast de gebruikelijke maandelijkse games en exclusieve kortingen kunnen leden nu ook profiteren van gratis proefabonnementen en aanbiedingen bij verschillende diensten. Er zit alleen een addertje onder het gras, want de nieuwe acties zijn voorlopig uitsluitend beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland.

Een van de opvallendste aanbiedingen is een gratis proefperiode van drie maanden voor YouTube Premium, waarmee spelers onder andere reclamevrij video's kunnen bekijken. Daarnaast kunnen abonnees twee maanden gratis Calm Premium uitproberen, een app die zich richt op slaap en meditatie. Leden ontvangen ook een filmtegoed voor Sony Pictures Core en kunnen ze drie maanden lang voor slechts 0,99 euro of pond per maand gebruikmaken van Audible. Op het gebied van entertainment en hardware valt er ook wat te besparen. Zo biedt Sony 20 procent korting op een jaarlijks DAZN Ultimate-abonnement en 10 procent korting op geselecteerde gamingproducten en audiospeakers van Sony Electronics. Via PlayStation Direct kunnen abonnees daarnaast profiteren van 5 procent korting op geselecteerde aankopen en 10 euro of pond besparen op bepaalde DualSense-controllers.

De nieuwe voordelen zijn beschikbaar voor alle PlayStation Plus-abonnementen, ongeacht of je Essential, Extra of Premium hebt. Zelfs spelers die gebruikmaken van een gratis proefperiode komen in aanmerking. Wel gelden er per aanbieding aanvullende voorwaarden. Zo zijn sommige proefabonnementen uitsluitend bedoeld voor nieuwe klanten en worden deze na afloop automatisch omgezet in een betaald abonnement, tenzij je tijdig opzegt. Om gebruik te maken van de aanbiedingen moeten spelers inloggen op de officiële PlayStation Plus Perks-pagina en de gewenste aanbieding ontgrendelen.

Voor Nederlandse PlayStation Plus-abonnees is er voorlopig minder goed nieuws. De nieuwe reeks aanbiedingen is hier namelijk niet beschikbaar en Sony heeft niet bekendgemaakt waarom Nederland buiten de selectie valt. Dat betekent overigens niet dat Nederlandse spelers helemaal geen extra voordelen krijgen. Zo ontvangen zij al 5 procent korting op geselecteerde aankopen via PlayStation Direct, bij een minimale besteding van 50 euro. Wij kunnen ook onder bepaalde voorwaarden profiteren van gratis expresbezorging bij de aanschaf van een console.

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Of Sony van plan is de nieuwe aanbiedingen op een later moment ook naar Nederland te brengen, is nog niet bekend. Tot die tijd moeten Nederlandse abonnees het dus doen met de voordelen die hier al beschikbaar zijn.