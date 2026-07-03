PlayStation Plus wordt mogelijk weer duurder

Het nieuws rondom PlayStation was de afgelopen weken niet bepaald positief. Het begon al met de 551 verwijderde films uit de PlayStation-videobibliotheek, toen kwam het nieuws naar buiten dat PlayStation in 2028 stopt met het produceren van fysieke games en vervolgens werd óók nog duidelijk dat de PS3- en PS Vita-store permanent gesloten worden. Jammer genoeg blijft het daar niet bij, want ook de prijzen van PlayStation Plus staan bij het management weer ter discussie.

In een recente Q&A tijdens een meeting bij Sony besprak de top van het bedrijf een mogelijke verhoging van PlayStation Plus en de rol die de service speelt in het businessmodel van PlayStation. De directie kreeg de vraag hoe consumenten moeten kijken naar de snelheid en omvang van toekomstige prijsverhogingen voor de abonnementsdienst. Als reactie daarop gaven zij aan voortdurend te zoeken naar een balans tussen de waarde van de dienst en de kosten voor de consument. Daarbij houden zij rekening met meerdere factoren om de winstgevendheid te verbeteren en de verwerving van content efficiënter te laten verlopen.

PS Plus offers strong value to players, and we continually balance that value against customer cost. We are using multiple levers to improve profitability, including pricing, tier mix, and content acquisition efficiency. Higher tiers now account for 40% of subscribers, which reflects strong demand for the service. PS Plus remains a key driver of profitability, and we achieved record-high PS Plus profitability in FY2025.

Hoewel dit geen directe bevestiging is van een prijsstijging, zegt een politiek correct antwoord als dit mij vaak genoeg. Denken jullie dat er opnieuw een prijsverhoging aankomt?