PlayStation Plus wordt mogelijk weer duurder
Het nieuws rondom PlayStation was de afgelopen weken niet bepaald positief. Het begon al met de 551 verwijderde films uit de PlayStation-videobibliotheek, toen kwam het nieuws naar buiten dat PlayStation in 2028 stopt met het produceren van fysieke games en vervolgens werd óók nog duidelijk dat de PS3- en PS Vita-store permanent gesloten worden. Jammer genoeg blijft het daar niet bij, want ook de prijzen van PlayStation Plus staan bij het management weer ter discussie.
In een recente Q&A tijdens een meeting bij Sony besprak de top van het bedrijf een mogelijke verhoging van PlayStation Plus en de rol die de service speelt in het businessmodel van PlayStation. De directie kreeg de vraag hoe consumenten moeten kijken naar de snelheid en omvang van toekomstige prijsverhogingen voor de abonnementsdienst. Als reactie daarop gaven zij aan voortdurend te zoeken naar een balans tussen de waarde van de dienst en de kosten voor de consument. Daarbij houden zij rekening met meerdere factoren om de winstgevendheid te verbeteren en de verwerving van content efficiënter te laten verlopen.
Hoewel dit geen directe bevestiging is van een prijsstijging, zegt een politiek correct antwoord als dit mij vaak genoeg. Denken jullie dat er opnieuw een prijsverhoging aankomt?
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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Ze zouden beter zorgen dat ze hun zaakjes op orde hebben, games die zomaar verdwijnen uit de lijst met gespeelde games op je PlayStation. Is al een paar weken aan de gang en er komt geen reactie van Sony.
Op geen enkele manier valt een prijsstijging te verantwoorden.
De kwaliteit zal niet mee stijgen waarschijnlijk?
Als fulltime werkende zonder kinderen met voldoende ruimte om dit te betalen lig er niet wakker van, alles word duurder. Ook als ik een game digitaal nieuw zou kopen bij release is dat geen probleem doe er toch een tijdje mee maar ik snap dat het voor de jeugd aardig aan de prijs raakt. Gamen word zo alleen voor de werkenden die geld over hebben voor hun hobby.
This zo jammer dan online gamen onmogelijk is zonder PS+, anders had ik denk ik wel gestopt ermee. Dat is t mooie aan de Steam Machine, geen PS+ of andere abonnement troep..
Natuurlijk wordt het uiteindelijk duurder, alles wordt duurder dus zo’n abonnement blijft vast niet achter.
Mijn Essential abbo loopt morgen af en ik ga het ook niet meer verlengen voor die 72 euro, de gratis games zijn soms wel tof maar die speel ik sporadisch en het opslaan in de cloud is ook wel handig maar om daar nu Essential voor te nemen is wat overdreven.
Online gamen doe ik nooit dus eigenlijk heeft zo’n abbo geen meerwaarde voor mij.
Ik kijk er niet van op alles wordt steeds duurder. Heb al een paar abbo's opgezegd. Schrok me rot wat ik maandelijks betaal aan verschillende abbo diensten. Dus heb keuzes gemaakt en verschillende beeindigd.
Ook zo met gaming gewoon keuzes maken. Ga niet betalen en voor gamepass en voor psn en voor Nintendo en ga zo maar door.
Het biedt te weinig eigenlijk.