PlayStation Store voor de PS3 en PS Vita wordt gesloten in 2027
Het doek valt voor de PlayStation 3- en PS Vita-versie van de PlayStation Store. Dit laat Sony Interactive Entertainment weten via een blogpost.
Om de pleister eraf te trekken: de PlayStation Store voor de PlayStation 3 en PS Vita sluit in Nederland in juli 2027. Elders op de wereld, zoals Mexico, Honduras, Nicaragua en andere landen, sluit de digitale winkel al dit jaar. Sony laat weten dat de PlayStation Store zich voortdurend verder ontwikkelt om moderne systemen te ondersteunen. Hieronder vallen ook bijgewerkte normen voor betalingsverwerking, waardoor de PS3 en PS Vita deze updates niet langer in de vereiste mate kunnen worden ondersteund.
Wat heeft dit voor effect op de PlayStation-spelers? Dit betekent dat het straks niet langer mogelijk is om nieuwe content aan te schaffen zodra de PlayStation Store op deze apparaten wordt gesloten. Om de overgang soepel te laten verlopen, kunnen spelers voorlopig na de sluitingsdatum nog wel eerder aangeschafte content blijven downloaden.
Wat vind jij van deze ontwikkelingen? Laat het ons weten.
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Hebben ze die dan nog zo lang ondersteund! Ik dacht echt dat die stores al lang dicht waren. Bizar hoe lang dat nog online is gebleven.
Begrijpelijk, want de store loopt zo soepel als stront door een trechter op de PS3. De laatste keer dat ik er iets kocht, was het ook erg lastig om uberhaupt te kunnen betalen.
Desondanks altijd jammer als zo'n punt aanbreekt!
Voor de sluiting wil ik in ieder geval nog wat laatste games halen, bvb de Jak & Daxter remastered trilogie.
Misschien een idee voor een artikel, redactie? Over welke games we nog snel moeten downloaden voordat de PS3 store offline gaat
Gelukkig hebben we sites als vimms lair en nopaystation.
Ik dacht dat dit al lang gebeurd was. Eeuwig zonde dat de vita niet beter verkocht, want het was een tof apparaatje
Hebben ze de shops voor beide platformen toch nog best lang ondersteund
Tja, zuur maar dit zat eraan te komen natuurlijk. Ik heb soms nog wel eens n game die ik via daar koop... Dat wordt dan hierna lastig of hij moet fysiek goed te koop zijn voor n schappelijke prijs.
En dan met het bericht dat er in 2028 geen fysieke games meer verkocht worden betekent het dus dat je straks geen enkele manier hebt om games voor je console te kopen als zo'n digitale winkel sluit #slim
De dag waarvan je wist dat die zou komen…