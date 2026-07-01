PlayStation Store voor de PS3 en PS Vita wordt gesloten in 2027

Het doek valt voor de PlayStation 3- en PS Vita-versie van de PlayStation Store. Dit laat Sony Interactive Entertainment weten via een blogpost.

Om de pleister eraf te trekken: de PlayStation Store voor de PlayStation 3 en PS Vita sluit in Nederland in juli 2027. Elders op de wereld, zoals Mexico, Honduras, Nicaragua en andere landen, sluit de digitale winkel al dit jaar. Sony laat weten dat de PlayStation Store zich voortdurend verder ontwikkelt om moderne systemen te ondersteunen. Hieronder vallen ook bijgewerkte normen voor betalingsverwerking, waardoor de PS3 en PS Vita deze updates niet langer in de vereiste mate kunnen worden ondersteund.

Wat heeft dit voor effect op de PlayStation-spelers? Dit betekent dat het straks niet langer mogelijk is om nieuwe content aan te schaffen zodra de PlayStation Store op deze apparaten wordt gesloten. Om de overgang soepel te laten verlopen, kunnen spelers voorlopig na de sluitingsdatum nog wel eerder aangeschafte content blijven downloaden.

Wat vind jij van deze ontwikkelingen? Laat het ons weten.